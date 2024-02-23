Гигиена или эстетика: почему нельзя покрывать ногти на ногах гель-лаком, — подолог

Появление гель-лака сильно облегчило жизнь современной женщины и помогло иметь ухоженные ногти в течение долгого периода времени. Однако не стоит забывать о том, что маникюр и педикюр — это не только о красоте, а больше об уходе и здоровье. Эксклюзивно для Фокуса подолог Евгения Аврамкина рассказывает о том, почему не стоит покрывать гель-лаком ногти на ногах, и как "носить" это покрытие, чтобы не навредить здоровью.

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Действительно, женщина которая заботится о себе и своем здоровье должна регулярно делать маникюр и педикюр, однако покрытие яркими лаками не имеет к этому никакого отношения. Эпоха пандемии COVID-19 вернула нейл-индустрии вектор натуральности, когда женщины отказались от покрытия гель-лаком, выбирая натуральность и классический гигиенический маникюр. На самом деле эта тенденция является более здоровой, особенно если говорить о педикюре. Подолог Евгения Аврамкина рассказывает Фокусу о том, почему не стоит наносить гель-лаг на ногти на ногах, и какие проблемы могут возникнуть, если вы все же не можете отказаться от цветных ноготков.

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Фото: Getty Images

"Моя деятельность как подолога заключается в проведении профилактических мероприятий заболеваний, патологических изменений, дефектов ногтевой пластины и их исправления. Это невозможно совместить с эстетикой, а именно с покрытием", — говорит подолог.

То, насколько вредит гель-лак ногтям, зависит от многих внешних и внутренних факторов. Если ваши ногти крепкие от природы, не повреждены и не травмированы — покрытие не является противопоказанием, но это в основном касается ногтей на руках.

"Конечно обязательно надо учитывать опыт, навыки, компетентность мастера и материалы которыми он работает. Любые искусственные материалы и УФ-излучение ламп не несут пользы ногтям и коже. Регулярное механическое повреждение верхнего слоя ногтевой пластины фрезами также истончают ее, способствуя дальнейшим последствиям. Негативно может повлиять и перенашивание покрытия, но это уже об ответственности самого клиента", — отмечает Евгения Аврамкина.

На самом деле гель-лак безопасно носить до двух недель. Через 15 дней может меняется химический состав покрытия, что негативно повлияет на ногтевое ложе, может візвать аллергические реакции и даже бактериальное инфицирование.

Гель-лак на ногах

Фото: Freepik

"Гель-лак на ногах, лично для меня, тема важная и ответственная, поєтому я против этой "красоты". По сравнению с покрытием на руках, наши ноги каждый день подвергаются большой нагрузке: ношение обуви вызывает дополнительное давление и трение. Покрытием мы провоцируем дополнительную нагрузку на пластину, ограничиваем ее в эластичности и частично меняем ее анатомическую форму, что приводит к деформациям, врастанию, отслоениям, гематомам и другим проблемам подологического характера", — говорит подолог. "Допустимо порадовать себя ярким дизайном летом, исключительно пока вы носите открытую, удобную обувь без каблуков. Но я все же за естественную красоту и гигиенический педикюр".

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Нужно ли ногтям "отдыхать" от гель-лака

Быстрее всего ногти растут в детском возрасте, а примерно после 20 лет их рост начинает постепенно замедляться. В среднем за месяц ноготь отрастает до трех миллиметров, при условии отсутствия патологических изменений или заболеваний. Полное обновление ногтя у здорового человека происходит за 3-5 месяцев на руках и за 10-12 месяцев на ногах.

"Как правило клиенты делают маникюр и коррекцию покрытия раз в месяц. Новая ногтевая пластина, не имеющая покрытия, отрастает здоровой и неповрежденной, при условии соблюдения всех правил в выполнении процедуры. Поэтому в "отдыхе" ногти на руках не нуждаются. Но при появлении каких-либо, даже незначительных изменений, обязательно рекомендуется снять покрытие и обратиться за консультацией к специалисту-подологу", — советует Евгения Аврамкина.

Как видим, ногти на ногах отрастают медленнее, поэтому там легко переносить покрытие. Иногда женщины месяцами носят гель-лак, пока он сильно не отрастет, особенно это актуально летом, когда мы все носим открытую обувь.

"Учитывая постоянное ношение обуви и нагрузки, по моему мнению, как специалиста, покрытие на ногах не уместно и несет большой риск. А тем более категорически запрещается наращивать или покрывать лаком отсутствующие фрагменты ногтя, дополнительно создавая благоприятную среду для бактерий и инфекций", — говорит подолог.

Качество материала и профессиональность мастеров

Фото: Freepik

Маникюр и педикюр — это процедуры, которые при непрофессионализме мастера или при несоблюдении безопасного выполнения процедуры, могут иметь ряд неприятных последствий. Процедура наложения гель-лака является привычной, однако может быть опасной при определенных условиях, прежде всего, из-за использования лампы. Лампы для сушки выделяют UVA-лучи, которые могут вызвать ожог ногтевой пластины. Еще одним неприятным результатом маникюра или педикюра с покрытием может быть грибок, который может появиться в результате сушки лампой, плохо продезинфицированных инструментов, непрофессионализма мастера или некачественного маникюра.

"Материалы, оборудование, соблюдение гигиенических норм, соблюдение всех этапов обработки инструментов многократного использования, опыт и навыки мастера — это залог здоровья ваших ногтей и кожи", — отмечает подолог.

Именно поэтому важно иметь своего мастера, в профессионализме которого вы уверены. Кроме того, вы должны знать, какие признаки и симптомы требуют немедленного снятия материала и консультации специалиста.

"По моему мнению важно общаться с клиентом на этапе консультации и объяснять, как правильно ухаживать за своими ногтями от процедуры к процедуре, в домашних условиях", — отмечает подолог.

Если у вас есть проблемы с ногтями, не пытайтесь замаскировать проблему за толстым слоем гель-лака, лучше обратитесь к специалисту, который выявит причину и порекомендует варианты ее решения. И помните, ухоженные ногти не обязательно должны быть цветными, поэтому записываясь на следующий педикюр, хорошо подумайте, нужно ли вам покрытие.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.