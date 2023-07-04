Для красоты и не только. Подолог назвала 5 причин регулярно делать педикюр

Педикюр — это забота не только о внешней красоте ваших ног. Врач-подолог Татьяна Адаменко рассказывает Фокусу о том, какие виды педикюра бывают, как часто его нужно делать, и почему эта гигиеническая процедура очень важна для вашего здоровья.

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В повседневной жизни стопы подвергаются большой нагрузке. Уход за ногами поддерживает кожу ног в хорошем состоянии, а массаж стоп улучшает кровообращение. Летом педикюр имеет не только эстетическое значение — подошва стопы является очень важным участком тела, на котором расположены многочисленные рефлексотерапевтические точки, стимуляция которых улучшает работу внутренних органов. О важности педикюра для здоровья рассказала подолог Татьяна Адаменко.

Какие виды педикюра существуют?

Классический педикюр, как и лечебный, можно делать мужчинам и женщинам любого возраста.

"Классический педикюр можно делать даже детям, особенно если они занимаются определенным видом спорта, например, танцами (балетом), ведь это создает большую нагрузку на стопы" — говорит подолог.

Беременным женщинам также рекомендуется классический педикюр, который нужно выполнять с особой тщательностью и легким массажем в конце процедуры.

Классический педикюр выполняется:

для удаления утолщенной кожи;

ухода за ногтями;

для улучшения эстетического вида и тому подобное.

"Многие считают, что педикюр — это только покрытие ногтей декоративным лаком. Но это понятие гораздо шире и включает в себя много процедур: удаление ороговевших участков, лечение трещин на пятках, удаление сухих мозолей, натоптышей, стержневых мозолей; коррекция формы ногтевых пластин, удаление кутикулы, обработка боковых валиков. А еще лечение вросших ногтей, массаж ступней, лечение грибка ногтей и кожи, питание и увлажнение кожи, укрепление ногтей" — отмечает Татьяна Адаменко

Процедуру стоит проводить в салоне у специалиста, так можно быть уверенным, что натоптыши, вросшие ногти, воспаления ногтевых валиков больше не побеспокоят вас.

Кому нужен педикюр?

Не обойтись без профессиональной помощи людям с чувствительной кожей, ломкими ногтями, сахарным диабетом, грибковой инфекцией кожи и ногтей — сделать педикюр этой категории может только врач-подолог.

Как часто делать педикюр?

Фото: Freepik

"Еженедельно выполнять педикюр по аналогии с маникюром нет необходимости, поскольку ногти на ногах растут медленнее, чем на руках. Оптимальная частота для педикюра — один раз в 3-4 недели" — говорит подолог.

Перерыв между процедурами сокращается под влиянием следующих причин:

неудобная обувь — тесные туфли, жесткая стелька, грубые внутренние швы вызывают повышенное механическое воздействие на кожу, поэтому на ней быстро появляются натоптыши, сухие мозоли и ороговелости;

— тесные туфли, жесткая стелька, грубые внутренние швы вызывают повышенное механическое воздействие на кожу, поэтому на ней быстро появляются натоптыши, сухие мозоли и ороговелости; время года — летом, когда обувь обычно открыта, ступни подвергаются агрессивному воздействию солнца и пыли, поэтому нуждаются в более частом уходе;

— летом, когда обувь обычно открыта, ступни подвергаются агрессивному воздействию солнца и пыли, поэтому нуждаются в более частом уходе; заболевания стоп — плоскостопие, выступающие косточки и другие болезни, связанные с деформацией стоп, становятся причиной быстрого нарастания грубой кожи, появления натоптышей и мозолей;

— плоскостопие, выступающие косточки и другие болезни, связанные с деформацией стоп, становятся причиной быстрого нарастания грубой кожи, появления натоптышей и мозолей; грибковая инфекция — кожа и ногти, пораженные грибком, требуют тщательного ухода, поэтому педикюр нужно проводить немного чаще;

— кожа и ногти, пораженные грибком, требуют тщательного ухода, поэтому педикюр нужно проводить немного чаще; внутренние болезни — при наличии у человека сахарного диабета, варикоза или обменных патологий нарушается кровообращение нижних конечностей, замедляется естественный процесс отшелушивания отмерших роговых клеток. Ступни покрываются плотной сухой коркой с избыточным шелушением, которую нужно регулярно удалять.

Фото: Pixabay

На частоту проведения педикюра также влияет его вид: некоторые методики дают поверхностный уход за ступнями и требуют более частого проведения, а некоторые обеспечивают долговременный результат.

Классический педикюр — проводится каждые 2-3 недели.

"В классическом педикюре огрубевшие слои кожи распаривают и срезают, такое воздействие стимулирует рост новых клеток кожи, поэтому ороговелости снова появляются очень быстро" — замечает Татьяна Адаменко.

Аппаратный педикюр — проводится раз в месяц.

"Во время педикюра кожу стоп не распаривают, а удаляют вращающимися насадками-фрезами педикюрного аппарата. Кожа после аппаратного педикюра долго остается идеально гладкой и медленнее нарастает" — говорит подолог.

Мини-педикюр - упрощенный педикюр, который можно проводить каждую неделю. Во время этой процедуры приводят в порядок ногтевые пластины: удаляют кутикулу, обрезают ногти, покрывают их декоративным лаком. Удаление ороговелостей, массаж или другие манипуляции не проводятся.

Медицинский педикюр — его выполняют с частотой, которая необходима для устранения конкретной медицинской проблемы.

"Например, в случае микоза кожи стоп и онихомикоза (грибка ногтей) педикюр проводят каждые 1-2 недели, в случае стержневых мозолей и вросших ногтей надо обращаться к врачу-подологу внепланово, сразу же после выявления заболевания", — отмечает специалист.

Как удлинить промежутки между педикюрами?

Фото: Pixabay

Сохранить и продлить результат от педикюра, выполненного в салоне, можно самостоятельно. Для этого нужно ежедневно уделять 5-10 минут времени своим ножкам.

Подолог советует дома проводить следующие процедуры:

во время душа отшелушивайте кожу на ступнях педикюрной пилочкой;

во время мытья ног делайте массаж стоп и ногтей мягкой щеткой;

всегда вытирайте ноги насухо;

втирайте в ногти и кутикулу укрепляющее масло;

в течение дня смягчайте кожу стоп увлажняющим кремом;

на ночь используйте питательный крем для ног.

"Для уставших ног обязательно нужно делать расслабляющие ванночки в конце дня. А в случае повышенной потливости ног использовать специальные дезодоранты" — советует Татьяна Адаменко.

Заботу о красоте ног обязательно дополняют здоровое питание и выбор правильной обуви.

Пища, обогащенная витаминами и минералами, улучшает состояние кожи и ногтей: уменьшается сухость и шелушение стоп, ногти перестают ломаться.

В удобной обуви ноги не сдавливаются, поэтому не образуются натоптыши. Если обувь изготовлена из натуральных материалов, ноги не потеют, нет риска развития грибковых заболеваний.

Фото: Pixabay

"Частоту проведения педикюра определяют, ориентируясь на состояние кожи и ногтей. Самый долгосрочный педикюр — салонный, поскольку его выполняет мастер с применением специальных знаний" — отмечает подолог.

Итак, педикюр — это не только о накрашенных ногтях, а о заботе о себе и своем здоровье. Особенно актуален педикюр летом, поэтому не пренебрегайте этой гигиенической процедурой и заботьтесь о своих ножках.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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