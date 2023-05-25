Чем опасен гель-лак? 3 причины подумать дважды

Маникюр – это не совсем про яркие узоры, а больше про здоровые и ухоженные ногти, поэтому нужно к нему подходить ответственно.

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Гель-лак воплотил женскую мечту об идеальном маникюре, который долгое время остается аккуратным и свежим. Гель-лак появился более 10 лет назад и объединил характеристики геля для наращивания ногтей и обычного лака. Такое технологическое чудо позволило женщинам на несколько недель забывать о маникюре. Многие женщины до сих пор не представляют свою жизнь без такого покрытия, однако сейчас популярность приобретает обычный гигиенический маникюр без покрытия. Почему? Разобраться в этом поможет специалист в области подологии Татьяна Адаменко

Существует мнение, что гель-лак вреден тем, что ногти под толстым слоем средств не "дышат", поэтому нужно давать им "отдыхать". Однако это не так. Ногти не могут ощущать боль, потому что созданы из мертвых клеток. Что же может пойти не так, при использовании гель-лака?

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Ожог ногтевой пластины

Оказывается, процедура наложения гель-лака не так безопасна, как кажется на первый взгляд, в первую очередь из-за использования лампы.

"Лампы для закрепления покрытия бывают двух типов: UV и LED, однако они обе используют ультрафиолетовое излучение. Они выделяют UVA-лучи, которые могут вызвать ожог ногтевой пластины. Эти лучи сильно повреждают ногти и в этом случае речь идет уже не о красоте, а о здоровье" — говорит подолог.

Об ожогах ногтевой пластины свидетельствуют:

ощущение жжения (может возникнуть еще во время сушки под лампой);

изменение цвета ногтевой пластины на красный или желтый;

нарывы по пальцам;

болевые ощущения.

Если вы столкнулись хотя бы с одним признаком ожога, следует немедленно обратиться за помощью к специалисту, ведь если не оказать помощь, то негативные последствия и болевые ощущения будут только усиливаться.

Повреждение ногтевой пластины

Причин может быть несколько. Во-первых, безопасно ходить с покрытием можно не больше двух недель, затем его нужно снять и восстановить. А, во-вторых, повредить ногтевую пластину, из-за неправильного снятия покрытия или из-за использования неправильных инструментов.

Современные мастера спиливают покрытие, используя разнообразные фрезы, которые при неаккуратном проведении процедуры могут повредить ногти.

"Безопаснее снимать гель-лак, как раньше, с помощью фольги и средств для снятия лака. Так реально снять не только лак, но и базовое покрытие, которое вообще не рекомендуют спиливать с помощью аппарата, потому что есть риск спилить половину пластины. Именно поэтому ваши ногти становятся ломкими и тонкими, а не из-за самого покрытия», — отмечает специалист в области подологии Татьяна Адаменко.

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Онихолизис

К сожалению, случаи появления грибка после использования гель-лака, не редкость. Для онихолизиса характерна полная или частичная отслойка ногтя от мягких тканей, а также изменение цвета ногтя – на желтый, белый или коричневый. Под ногтем может накапливаться влага, появляется плесень и грибок, но из-за того, что вы постоянно носите плотное покрытие из гель-лака, то этого просто не замечаете. Именно поэтому следует раз в несколько месяцев снимать базу, увидеть реальное состояние ногтей.

"Отслойка ногтя связана также с использованием лапки для сушки. Во время сушки верхний слой лака сжимается, появляется гипоксия которая и приводит к отслоению пластины от ногтевого ложа" — объясняет Татьяна.

Кроме того, отслоение ногтя может произойти из-за:

травмирование ногтя;

некачественный маникюр;

низкая квалификация мастера маникюра;

не продезинфицированные инструменты;

некачественный гель-лак (если истек срок годности).

Следовательно, многое зависит от квалификации мастера, ведь даже неправильная пыль может привести к врастанию ногтя, когда уже понадобится помощь пола.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установки диагноза обязательно обратитесь к врачу.