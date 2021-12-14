Не из мира сего. У побережья США заметили странную рыбу с прозрачной головой (видео)

Этой рыбой оказалась малоротая макропинна, которую за счет прозрачной головы и необычных зеленых глаз можно спутать с инопланетным существом.

Ни для кого не секрет, что океанские глубины таят в себе много странного и загадочного. Однако среди всех таинственных форм жизни, которые удалось там обнаружить, есть одна, которая возглавляет список морских странностей: рыба из семейства опистопроктовых — малоротая макропинна, пишет IFLS.

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Малоротая макропинна (или бочкоглаз) — это удивительное позвоночное животное, обитающее на глубине, куда не может проникнуть свет. Прозрачная голова бочкоглаза — хитрая задумка природы, которая позволяет глазам рассматривать встречающиеся на пути объекты в кромешной тьме.

Запечатленная учеными из научно-исследовательского института MBARI с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА), малоротая макропинна бороздит моря у побережья Калифорнии.

Для изучения макропинны ученым пришлось использовать ТНПА, поскольку бочкоглазы обычно живут на глубине от 600 до 800 м, то есть далеко за пределами досягаемости человека.

"Дистанционно управляемые аппараты MBARI совершили более 5 600 успешных погружений и записали более 27 600 часов видео. За этот промежуток времени мы успели встретить эту рыбу только девять раз!" — рассказали исследователи.

[ + – ] Макропинна (бочкоглаз) обитает на глубине 600-800 м

Глаза у бочкоглаза тоже особенные: это светящиеся зеленые шары, размещенные немного глубже, чем обычно. Впереди каждого глаза, находится большой округлый карман, который содержит обонятельные органы.

По словам ученых, такое необычное расположение глаз служит для наблюдения за добычей. Эти трубчатые глаза рыбы сверхчувствительны, они хорошо приспособлены для обнаружения силуэтов съедобных животных при том малом количестве света, который проникает на такую глубину. А зеленый цвет глаз бочкоглазы получили из-за наличия специфического желтого пигмента.

Напомним, что недавно у берегов Калифорнии ученые наткнулись на гигантскую медузу Stygiomedusa gigantea. На фоне других морских существ ее выделяет голова в форме шляпы и "руки-губы", которые медуза использует для поимки добычи.