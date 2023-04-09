Чи то медуза, чи то скат: у Британії на пляжі знайшли загадкову морську істоту (фото)

Співробітники Королівського товариства захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) після огляду морського мешканця заявили, що не змогли його ідентифікувати.

Related video

У Великій Британії на одному з пляжів було виявлено дивну істоту. За словами очевидців, вона була без кісток, а її довжина складала понад пів метра. Про це пише видання Mirror.

Повідомляється, що знахідку було виявлено на пляжі в Західному Сассексі. Очевидці запевняють, що істота мала напівпрозору голову, схожу на голову медузи, і щонайменше два плавці різного розміру з довгим хвостом. Тіло темно-сірого кольору із шипами від голови вниз по хребту.

Незвичайна знахідка була виявлена на пляжі в Західному Сассексі. Фото: Mirror Істота мала напівпрозору голову, схожу на голову медузи, Фото: brit

Зазначається, що співробітники Королівського товариства захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) після огляду морського мешканця заявили, що не змогли його ідентифікувати. Але дослідники з Товариства охорони моря припускають, що це може бути вид схилів.

Так, прессекретар цього товариства каже, що це — шипучий схил, якому видалили крила.

У Єгипті знайшли істоту, схожу на орка з "Володаря кілець"

У липні 2022 року мешканка Синайського півострова (Єгипет) Андреа Джуд виявила на пляжі лякаючий муміфікований безокий труп із неймовірно гострими зубами. Як і у жахливих ксеноморфів з франшизи "Чужий", у химерного звіра було два набори щелеп — одна вкладена в іншу. Ще один дивний нюанс полягав у тому, де було знайдено цю істоту — приблизно за 13 км від води, далеко за межами досяжності хвиль.

Незалежно від справжньої природи дивної істоти, те, як вона загинула і як виявилося так далеко від берегової лінії, залишиться однією з найменших загадок.

Нагадаємо, що у квітні цього року на берег Австралії винесло загадкову інопланетну істоту. Тіло незрозумілої тварини було роздутим, мало людиноподібні руки, пазурі та хвіст ящірки. На думку вчених ця істота може бути або кенгуру, або валлабі або лісоподібним поссумом.

Раніше Фокус писав про останки стародавньої тварини, старшої за динозаврів. Її виявлення перевернуло існуючу теорію еволюції.