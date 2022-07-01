Ізвома щелепами та без очей. У Єгипті знайшли істоту, схожу на орка з "Володаря кілець"

Шкіра тварини була суха, темно-сіра та плямиста, голова з відкритим ротом, а тіло — довге та вигнуте.

Днями мешканка Синайського півострова (Єгипет) Андреа Джуд виявила на пляжі страшний муміфікований безокий труп із неймовірно гострими зубами, пише Express.

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Як і у жахливих ксеноморфів із франшизи "Чужий", у химерного звіра було два набори щелеп — одна вкладена в іншу.

"Я до нього не торкалася. Від одного погляду на це створення мені стало не по собі, і я злякалася. Воно було схоже на орка з "Володаря кілець", — розповіла Джуд.

[ + – ] Знайдена істота була схожа на орка з "Володаря кілець"

Ще один дивний нюанс полягав у тому, де було знайдено цю істоту, — приблизно за 13 км від води, далеко за межами досяжності хвиль.

"Я була в кемпінгу з групою друзів, ми прогулювалися пішки до місця вздовж узбережжя з Дагаба. Я побачила його рано вранці, коли повертався з берега. Він мав справді дуже жахливий вигляд. Шкіра була суха, темно-сіра та плямиста, голова з відкритим ротом. Тіло — довге та вигнуте, з кінцем спрямованим вгору до голови, як у морського коника. На голові я також помітила отвір, де, швидше за все, були зябра. Що стосується очей, то я їх не побачила. За довжиною звір був з руку, а голова більша за кулак", — додала Джуд.

[ + – ] Шкіра створення була сухою, темно-сірою та плямистою, голова з відкритим ротом, що показує гострі зуби

Жінка поняття не мала, що це була за істота, тому вирішила поділитися фотографіями моторошного трупа у Facebook. Припущення деяких інтернет-користувачів були дуже цікавими. Одна людина припустила, що це може бути малюк Лох-Неського монстра, другий побачив у звірі демогоргона із серіалу Netflix "Дуже дивні справи". Інші стверджували, що другий набір зубів — глоткові щелепи, може надати більше інформації.

Як відомо, муренові, що мешкають у Червоному морі, славляться своїми глотковими щелепами, за допомогою яких вони перетягують здобич, що потрапив до основних щелеп, до задньої стінки глотки, щоб проковтнути.

[ + – ] Деякі інтернет-користувачі припустили, що істота належить до муренових

Незалежно від справжньої природи дивної істоти, те, як вона загинула та виявилася так далеко від берегової лінії, залишиться однією з маленьких загадок.

"Він був надто далеко від берега, щоб його могли перемістити туди хвилі. Але я бачила місцевих, які в цей час рибалили неподалік. Можливо, вони його й зловили. Але, що примітно, інших слідів риболовлі поряд не було", — підсумувала Джуд.

Нагадаємо, що у квітні цього року на берег Австралії винесло загадкову інопланетну істоту. Тіло незрозумілої тварини було роздутим, мало людиноподібні руки, пазурі та хвіст ящірки. На думку вчених, ця істота може бути або кенгуру, або валлабі, або лісоподібним поссумом.