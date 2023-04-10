"Следите за ними": в США ученые бьют тревогу из-за тысячи синих существ, похожих на медуз

Этих существ часто называют "парусник" или "парусница". Внешне они похожи на ядовитого португальского "man o' war", но не ядовиты. Однако их жала могут раздражать кожу и доставить немало проблем.

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Голубые медузоподобные существа, известные как "моряки попутного ветра", начинают усеивать береговую линию Калифорнии в США. Об этом сообщает Business Insider.

В пятницу компания Dana Wharf Whale Watching, которая работает у побережья Дана Пойнт, штат Калифорния, заявила, что видела "сотни" таких существ в воде, и показала двух на одной из своих лодок для наблюдения за китами.

"Следите за ними на пляжах. Совсем скоро они будут омывать берег", — сказала Нона Реймер, преподаватель естественных наук под псевдонимом Nona the Naturalist, в видеоролике в Instagram.

Гидроид, известный под научным названием Velella velella (парусник), на самом деле представляет собой совокупность полипов, которые плавают в океане с помощью полупрозрачного "паруса", расположенного вертикально на плоском овальном теле, чтобы ловить ветер. Эти существа относятся к группе Cnidaria, в которую входят медузы и кораллы.

Оказавшись на пляже эти существа могут распасться и погибнуть.

Плотоядные щупальцеобразные организмы питаются зоопланктоном и другими мелкими морскими обитателями. Хотя они похожи на ядовитого португальского "man o' war", "парусники" не ядовиты. Однако их жала могут раздражать кожу.

"Вы можете наткнуться на свежую порцию Velella, окрашивающую участок берега в голубой цвет, но если они там уже давно, они будут выглядеть как сморщенные и сухие овалы целлофана", — говорится в заявлении Национального морского заповедника Пойнт-Рейес в Facebook.

По данным Национального побережья Пойнт-Рейес, "парусники" часто выбрасывает на берег весной и летом, когда сильные ветры, подобные тем, что были связаны с недавними штормами в Калифорнии, прибивают их к берегу.

Есть также некоторые свидетельства того, что их присутствие может быть признаком явления Эль-Ниньо, которое приводит к потеплению воды в Тихом океане и изменению погодных условий на всей планете.

Ранее Фокус писал, что в Нидерландах на пляж выбросило необычное существо. Морские обитатели существуют на Земле уже около 400 миллионов лет. Последний раз эта рыба была замечена на голландском острове Тексель в 2017 году.

Также сообщалось, что в Британии на пляже нашли загадочное морское существо. Cотрудники Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) после осмотра морского обитателя заявили, что не смогли его идентифицировать.