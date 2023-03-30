"Рыба-вампир": в Нидерландах на пляж выбросило необычное существо (фото)

Морские обитатели существуют на Земле уже около 400 миллионов лет. Последний раз эта рыба была замечена на голландском острове Тексель в 2017 году.

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34-летний морской биолог Ярко Хаверманс на пляже в Нидерландах обнаружил паразитическую морскую миногу. Это существо, которое обладает несколькими рядами зубов, нередко именуют "рыбой-вампиром". Об этом сообщает The Mirror.

Эти кровососущие морские обитатели невероятно древние, они существуют уже около 400 миллионов лет, иногда их называют "живыми динозаврами".

"Я всегда слежу за другими интересными находками, когда еду по пляжу, и, проезжая мимо, я увидел большую рыбу, похожую на угря, лежащую у кромки воды. Я сразу понял, что это морская минога, это невероятные существа. Это бесчелюстные рыбы, у них дискообразный рот, полный зубов. Я никогда не находил таких на пляже. Они удивительные, почти инопланетные, с таким же удивительным образом жизни", — сказал биолог.

Эксперт отметил, что морские миноги рождаются без своих устрашающих ртов в европейских реках и в течение пяти лет живут, зарывшись в дно, где фильтруют детрит. После этого периода они превращаются во взрослых особей, которые мигрируют в море, чтобы жить как паразитический вид рыбы.

Морская минога славится своей привычкой питаться кровью своей добычи, атакуя рыб и китообразных Фото: PEN NEWS

Морская минога славится своей привычкой питаться кровью своей добычи, атакуя рыб и китообразных. Жертва обычно не выживает после такого нападения.

Последний раз эту рыбу заметили на острове Тексель в 2017 году. Обычно миноги появляются весной, когда они мигрируют из морской воды в пресную для нереста.

Ранее Фокус писал, что в Австралии мужчина поймал на удочку гигантскую рыбу "Кодзиллу". Мужчине пришлось очень нелегко, ведь делал он это с помощью обычной удочки. Рыба была настолько большой и тяжелой, что тянула за собой лодку.

Также сообщалось, что в Швейцарии планируют продать на аукционе скелет тираннозавра. По словам палеонтолога Ханса Якоб-Сибера, останки являются раритетом и большинство из них уже находятся в музеях США, поэтому все другие окаменелости гигантского хищника, выставленные на продажу ранее, вызывали огромный интерес.