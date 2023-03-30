Первый в Европе: в Швейцарии планируют продать на аукционе скелет тираннозавра (фото)

По словам палеонтолога Ханса Якоб-Сибера, останки являются раритетом и большинство из них уже находится в музеях США, поэтому все другие окаменелости гигантского хищника, выставленные на продажу ранее, вызывали огромный интерес.

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В Швейцарии впервые в Европе выставят на продажу уникальный скелет тираннозавра. Об этом сообщает Reuters.

Гигантский хищник, названный TRX-293 Trinity, как ожидается, будет стоить от 5 миллионов (5,43 миллиона долларов) до 8 миллионов швейцарских франков (8,70 миллиона долларов). Останки тираннозавра возрастом 67 миллионов лет будут представлены публике в Швейцарии в среду перед аукционом, который состоится 18 апреля в Цюрихе.

Скелет динозавра высотой 3,9 метра и длиной 11,6 метра является лишь третьим выставленным на аукцион тираннозавром в мире, и первым в Европе.

"Название этого скелета — "Тринити", потому что он создан из трех особей, и все они были найдены в США. Остальная часть названия происходит от 293 костей в скелете", — рассказал Сирил Коллер, владелец аукционного дома, проводящего продажу.

Стоимость тиранозавра на аукционе достигнет до 8,70 миллионов долларов Фото: Koller Auktionen AG

Согласно владельцу аукционного дома, скелет TRX-293 вероятно будет приобретен частным лицом, но он уверен, что в будущем публика сможет его увидеть. Палеонтолог Ханс Якоб-Сибер сообщает, что останки тираннозавра очень редки и большинство из них уже находится в музеях США, поэтому все другие окаменелости гигантского хищника, выставленные на продажу ранее, вызывали огромный интерес.

Два других тираннозавра, Сью и Стэн, были проданы за 8,4 миллиона долларов и 31,8 миллиона долларов, когда они были выставлены на продажу в 1997 и 2020 годах.

Ранее Фокус писал, что ученые обнаружили останки динозавра с самой большой шеей среди всех животных. Шея китайского завропода была в шесть раз длиннее шеи жирафа. Благодаря ей, превышающей длину двухэтажного автобуса, древнее животное могло достигать недоступные для других видов ресурсы.

Также сообщалось о найденных венах динозавра, жившего 80 млн лет назад. Исследователи обнаружили остатки мягких тканей, которые каким-то магическим способом сохранились до наших дней.