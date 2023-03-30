Перший у Європі: у Швейцарії планують продати на аукціоні скелет тиранозавра (фото)

За словами палеонтолога Ханса Якоб-Сібера, останки є раритетом і більшість із них вже знаходиться в музеях США, тому всі інші скам'янілості гігантського хижака, виставлені на продаж раніше, викликали величезний інтерес.

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У Швейцарії вперше в Європі виставлять на продаж унікальний скелет тиранозавра. Про це повідомляє Reuters.

Гігантський хижак, названий TRX-293 Trinity, як очікується, коштуватиме від 5 мільйонів (5,43 мільйонів доларів) до 8 мільйонів швейцарських франків (8,70 мільйонів доларів). Останки тиранозавра віком 67 мільйонів років будуть представлені публіці у Швейцарії в середу перед аукціоном, що відбудеться 18 квітня у Цюріху.

Скелет динозавра висотою 3,9 метра і довжиною 11,6 метра є лише третім виставленим на аукціон тиранозавром у світі та першим у Європі.

"Назва цього скелета — "Трініті", тому що він зібраний з трьох тиранозаврів, і всі вони були знайдені в США. Решта назви походить від 293 кісток у скелеті", — розповів Сиріл Коллер, власник аукціонного будинку, що проводить продаж.

Вартість тиранозавра на аукціоні досягне до 8,70 мільйонів доларів Фото: Koller Auktionen AG

Згідно з власником аукціонного будинку, скелет TRX-293, ймовірно, буде придбаний приватною особою, але він упевнений, що в майбутньому публіка зможе його побачити. Палеонтолог Ханс Якоб-Сібер повідомляє, що останки тиранозавра дуже рідкісні й більшість із них вже знаходиться в музеях США, тому всі інші скам'янілості гігантського хижака, виставлені на продаж раніше, викликали величезний інтерес.

Два інші тиранозаври, Сью та Стен, були продані за 8,4 мільйона доларів та 31,8 мільйона доларів, коли вони були виставлені на продаж у 1997 та 2020 роках.

Раніше Фокус писав, що вчені виявили останки динозавра із найбільшою шиєю серед усіх тварин. Шия китайського завроподу була в шість разів довша за шию жирафа. Завдяки їй, що перевищує довжину двоповерхового автобуса, давня тварина могла досягати недоступні інших видів ресурси.

Також повідомлялося про знайдені вени динозавра, який жив 80 млн років тому. Дослідники виявили залишки м'яких тканин, які якимось магічним способом збереглися до наших днів.