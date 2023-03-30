"Риба-вампір": у Нідерландах на пляж викинуло незвичайну істоту (фото)

Морські жителі існують на Землі вже близько 400 мільйонів років. Востаннє ця риба була помічена на голландському острові Тесел у 2017 році.

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34-річний морський біолог Ярко Хаверманс на пляжі в Нідерландах виявив паразитичну морську міногу. Це істота, яка має кілька рядів зубів, часто називається "рибою-вампіром". Про це повідомляє The Mirror.

Ці морські жителі неймовірно стародавні, вони існують вже близько 400 мільйонів років, іноді їх називають "живими динозаврами".

"Я завжди стежу за іншими цікавими знахідками, коли їду пляжем, і, проїжджаючи повз, я побачив велику рибу, схожу на вугра, що лежить біля крайка води. Я відразу зрозумів, що це морська мінога, це неймовірні істоти. Це безщелепні риби, у них дископодібний рот, повний зубів. Я ніколи не знаходив таких на пляжі. Вони дивовижні, майже інопланетні, з таким самим дивним способом життя", — сказав біолог.

Експерт зазначив, що морські міноги народжуються без своїх жахливих ротів у європейських річках і протягом п'яти років живуть, зарившись у дно, де фільтрують детрит. Після цього періоду вони перетворюються на дорослих особин, які мігрують у море, щоб жити як паразитичний вид риби.

Морська мінога славиться своєю звичкою харчуватися кров'ю свого видобутку, атакуючи риб та китоподібних Фото: нечто на пляже

Морська мінога славиться своєю звичкою харчуватися кров'ю своєї жертви, атакуючи риб та китоподібних. Зазвичай здобич не виживає після такого нападу.

Востаннє цю рибу помітили на острові Тесел у 2017 році. Зазвичай міноги з'являються навесні, коли вони мігрують із морської води в прісну для нересту.

Раніше Фокус писав, що в Австралії чоловік упіймав на вудку гігантську рибу "Кодзіллу". Чоловікові довелося дуже нелегко, адже робив це за допомогою звичайної вудки. Риба була настільки велика і важка, що тягла за собою човен.

Також повідомлялося, що у Швейцарії планують продати на аукціоні скелет тиранозавра. За словами палеонтолога Ханса Якоб-Сібера, останки є раритетом і більшість із них уже знаходяться в музеях США, тому всі інші скам'янілості гігантського хижака, виставлені на продаж раніше, викликали величезний інтерес.