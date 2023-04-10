Не знали, що отруйна: сімейна пара померла через неправильно приготовлену рибу (фото)

84-річний Нг Чуан Сінг та його дружина 83-річна Лім Сіу Гуан купили рибу у перевіреного продавця, але їх ніхто не попередив, що вона отруйна. Жінка померла того ж дня, а чоловік провів вісім днів у комі, після чого помер.

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У Малайзії 84-річний Нг Чуан Сінг та його дружина 83-річна Лім Сіу Гуан померли після вживання отруйної риби, яка безпечна лише у правильно приготовленому вигляді. Про це повідомляє The Insider.

Видання зазначає, що сімейна пара купила рибу у перевіреного продавця 25 березня, не розуміючи, що це насправді таке. У той день, коли вони зробили свою покупку, Лім Сіу Гуан посмажила іглобрюха для себе та свого чоловіка. Але незабаром після цього вона почала тремтіти й важко дихати. Годиною пізніше такі ж симптоми з'явилися у Нг Чуан Сінга. Жінка померла того ж дня, а чоловік провів вісім днів у комі, після чого теж помер, повідомила їхня дочка Нг Ай Лі.

Пара звернулася до лікарні й о 7 годині вечора Лім констатували смерть. Нг Ай Лі сказала, що вона та її брат поспішили до батьків, але поки вони доїхали, їхня мати була вже мертва.

Причиною її смерті було названо харчове отруєння з неврологічними проявами, що призвело до зупинки дихання та нерівномірного серцебиття, повідомляє The Star.

Жінка померла того ж дня Фото: колаж Фокус

Департамент охорони здоров'я Малайзії очікує на результати лабораторних досліджень, які можуть зайняти від двох до трьох тижнів. Дочка загиблої сімейної пари вимагає посилити закони щодо іглобрюхів у Малайзії, де в навколишніх водах водиться не менше 30 видів цих риб, повідомляє CNN.

"Я сподіваюся, що уряд Малайзії посилить контроль за дотриманням закону і допоможе підвищити обізнаність населення про отруєння іглобрюхами, щоб запобігти повторенню таких інцидентів", — сказала вона.

Риба іглобрюх може містити потужні та смертельно небезпечні токсини тетродотоксин та сакситоксин, які можуть спричинити тяжкі захворювання та смерть, згідно з Управлінням з контролю за продуктами та ліками. Риба безпечна для вживання тільки в тому випадку, якщо вона очищена і приготована особливим способом, що видаляє токсичні частини. У Японії тільки кваліфікованим кухарям, які мають спеціальні знання, дозволяється подавати рибу іглобрюх, але в Малайзії таких правил немає.

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