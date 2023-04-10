"Стежте за ними": у США вчені б'ють на сполох через тисячі синіх істот, схожих на медуз

Цих істот часто називають "вітрильник". Зовні вони схожі на отруйного португальського "man o' war", але не отруйні. Однак їх жала можуть дратувати шкіру та завдати чимало проблем.

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Блакитні медузоподібні істоти, відомі як "моряки попутного вітру", починають засіювати берегову лінію Каліфорнії США. Про це повідомляє Business Insider.

У п'ятницю компанія Dana Wharf Whale Watching, яка працює біля узбережжя Дена-Пойнт, штат Каліфорнія, заявила, що бачила сотні таких істот у воді, і показала двох на одному зі своїх човнів для спостереження за китами.

"Стежте за ними на пляжах. Зовсім скоро вони омиватимуть берег", — сказала Нона Реймер, викладач природничих наук під псевдонімом Nona the Naturalist, у відеоролику в Instagram.

Гідроїд, відомий під науковою назвою Velella velella (вітрильник), насправді являє собою сукупність поліпів, які плавають в океані за допомогою напівпрозорого "вітрила", розташованого вертикально на плоскому овальному тілі, щоб ловити вітер. Ці істоти належать до групи Cnidaria, до якої входять медузи та корали.

Опинившись на пляжі, ці істоти можуть розпастися і загинути.

Плодоїдні щупальцеподібні організми харчуються зоопланктоном та іншими дрібними морськими мешканцями. Хоча вони схожі на отруйного португальського "man o' war", "вітрильники" не отруйні. Однак їх жала можуть дратувати шкіру.

"Ви можете натрапити на свіжу порцію Velella, що фарбує ділянку берега в блакитний колір, але якщо вони там вже давно, вони будуть виглядати як зморщені та сухі овали целофану", — йдеться у заяві Національного морського заповідника Пойнт-Реєс в Facebook.

За даними Національного узбережжя Пойнт-Реєс, "вітрильників" часто викидає на берег навесні та влітку, коли сильні вітри, подібні до тих, що були пов'язані з недавніми штормами в Каліфорнії, прибивають їх до берега.

Є також деякі свідчення того, що їхня присутність може бути ознакою явища Ель-Ніньйо, що призводить до потепління води в Тихому океані та зміни погодних умов на всій планеті.

Раніше Фокус писав, що у Нідерландах на пляж викинуло незвичайну істоту. Морські жителі існують на Землі вже близько 400 мільйонів років. Востаннє ця риба була помічена на голландському острові Тесель у 2017 році.

Також повідомлялося, що у Британії на пляжі знайшли загадкову морську істоту. Співробітники Королівського товариства захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) після огляду морського мешканця заявили, що не змогли його ідентифікувати.