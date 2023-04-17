Мальчику было всего 2 дня: медсестра с силой бросила ребенка в кроватку лицом вниз (видео)

29-летня Аманда Берк была обвинена в том, что подвергла жизнь новорожденного опасности. Женщину арестовали и уволили с работы.

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В США Фидель Синклер, отец маленького ребенка, стал свидетелем того, как медсестра грубо бросила его сына в кроватку лицом вниз. Об этом пишет Daily Mail.

29-летня Аманда Берк была обвинена в том, что подвергла ребенка опасности и ее арестовали. Женщина работала медсестрой в отделении интенсивной терапии в Вест-Айлипе, Лонг-Айленд (САШ). Женщина была уволена через несколько часов после того, как причинила вред малышу Никко. Мальчику было всего два дня.

Мама ребенка Консуэла Саравиа столкнулась с медсестрой в коридоре медицинского учреждения.

"Я сказала ей: "Я не хочу, чтобы ты трогала моего ребенка!", ведь она только что ударила его", — вспомнила женщина.

Медсестра ответила, что ей очень жаль, если кто-то думает, что она плохо обращалась с их малышом.

Отец ребенка, Фидель Синклер, записал шокирующий инцидент на свой мобильный телефон Фото: NBC News

"Берк подошла к новорожденному когда тот лежал в люльке, подняла его, быстро перевернула и с силой шлепнула его лицом вниз назад в кроватку", — рассказали прокуроры.

Отец ребенка, Фидель Синклер, записал шокирующий инцидент на свой мобильный телефон через окно отделения интенсивной терапии, где младенец получал курс антибиотиков.

В результате инцидента ребенок не получил травм, однако родители Никко беспокоятся, что такое неправильное обращение с ребенком могло произойти с другими детьми из-за отсутствия камер наблюдения.

Издание отмечает, что Аманда Берк должна явиться в суд 2 мая. Ее медицинская лицензия пока не приостановлена.

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