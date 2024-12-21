Небезпечна вразливість розуму: вчені з'ясували що може захистити мозок від швидкого старіння

Що старшими ми стаємо, то важче нашому мозку може бути впоратися навіть зі звичайними процесами. Нещодавно вчені з'ясували, на що нам варто звертати увагу, щоб захистити його від прискореного в'янення.

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Дослідники з Каролінського інституту за допомогою інструментів штучного інтелекту проаналізували зображення мозку 70-річних людей, встановивши зв'язок між станом судин і біологічним віком мозку. Під час аналізу вони з'ясували, що проблеми з першим безпосередньо впливають на погіршення стану другого, що може поставити ясність мислення багатьох малорухомих літніх людей під загрозу, пише Karolinska Institutet.

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Результати дослідження, опубліковані в журналі Alzheimer's & Dementia: Journal of the Alzheimer's Association, засвідчили, що такі чинники, як запалення і високий рівень глюкози, можуть призвести до прискореного старіння мозку, тоді як здоровий спосіб життя може сприяти його збереженню в більш молодому стані.

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В одній лише Швеції щороку більш ніж у 20 000 осіб діагностується деменція, причому хвороба Альцгеймера є найпоширенішою її формою. Провідна авторка дослідження Анна Марселья вказала на важливість розуміння стійкості до патологічного старіння, тим паче що нові методи лікування хвороби Альцгеймера все ще можуть допомогти далеко не всім.

У дослідженні вчених взяли участь 739 когнітивно здорових учасників із гетеборзької когорти H70, які пройшли МРТ-сканування. Потім алгоритм штучного інтелекту оцінив біологічний вік їхнього мозку, а їхні зразки крові були проаналізовані на такі маркери, як ліпіди і глюкоза. Насамкінець учасники пройшли когнітивні тести. Дослідники помітили, що такі захворювання, як діабет, інсульт і хвороби дрібних судин головного мозку, пов'язані зі швидшим старінням мозку, тоді як регулярні фізичні вправи та інші здорові звички уповільнювали цей процес.

Ерік Вестман, співавтор дослідження, розповів про потенційні майбутні клінічні застосування алгоритму штучного інтелекту, заснованого на їхній роботі. За його словами новим і важливим аспектом дослідження є врахування статевих відмінностей. Марселья також зазначила, що чоловіки і жінки можуть по-різному формувати стійкості мозку, на що впливають як біологічні, так і соціокультурні чинники. Команда вчених планує вивчити вплив соціальної активності, сну та стресу на здоров'я мозку, особливо на жінок, щоб визначити індивідуальні заходи втручання.

У всьому світі деменція залишається актуальною проблемою охорони здоров'я, що йде в ногу з глобальним старінням населення. Профілактичні стратегії, спрямовані на здоров'я судин, такі як підтримання стабільного рівня глюкози в крові та регулярна фізична активність, можуть захистити мільйони людей від цього захворювання, вважають автори. Ці зусилля узгоджуються з більш широкими висновками про те, що судинне і когнітивне здоров'я тісно взаємопов'язані між собою.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.