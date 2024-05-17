Заштопає судини трохи більші за волосину: робот-хірург прооперував тріщинку на зерні кукурудзи (відео)

Одна з відомих компаній створила робота, який може стати проривом у супермікрохірургії.

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Компанія Sony представила свого нового робота-хірурга, який продемонстрував неймовірні здібності на зерні кукурудзи, зашивши на ньому мікроскопічну тріщинку, пише New Atlas.

У компанії стверджують, це перша у своєму роді подібна машина, яка автоматично перемикається між різними інструментами. Робот уже пройшов успішні випробування в хірургії тварин.

Робот був розроблений, щоб надавати допомогу у відносно новій галузі медицини супермікрохірургії. У ній хірурги оперують надзвичайно дрібні кровоносні судини та нерви діаметром менше 1 мм, що трохи більше за людську волосину (0,05-0,07 мм). Такі операції вимагають дуже спритних рук, тому фахівці в цій галузі часто проводять операції, дивлячись у мікроскоп.

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Саме тому супермікрохірургія — ідеальне місце для роботизованої допомоги. У клінічній практиці вже використовується низка хірургічних роботів від інших компаній. Зазначається, що не йдеться про повністю автоматизованих роботів, обладнаних ШІ. У хірургії застосовуються інструменти телеоперації, які дають змогу хірургам збільшувати свій зір, одночасно скорочуючи рухи рук.

По суті, це дає можливість будь-якому хірургу проводити надскладні й тонкі операції.

Досвід Sony в галузі камер і телевізорів дає їй перевагу з погляду точності зображення.

Прототип нового робота, по суті, є пристроєм для віддаленої хірургії з малою затримкою. Хірурги використовують контролери для операції і стежать за нею через крихітну стереоскопічну систему 4K 3D-камери. Це передає зображення в реальному часі на пару OLED-екранів, які схожі на окуляри віртуальної реальності, закріплених на столі. У них хірурги дивляться, як у мікроскоп.

Крім цього, робот має унікальну здатність автоматично перемикатися між кількома інструментами. У разі необхідності, робот перемістить непотрібний інструмент на візок і переключиться на інший, повернувшись до операції протягом 10 секунд.

"Віддалені операції, які мають затримки або рухи робота, що відрізняються від рухів моєї руки, залишають негативне враження. Однак цей робот рухається так, як я хочу. Це схоже на асиміляцію між мною і роботом, коли робот рухається, як кінчики моїх пальців", — каже доктор Макото Міхара.

Ще в лютому прототип був протестований під час операцій на тваринах. Медичний персонал, який не спеціалізувався на мікрохірургії, виконав анастомоз — хірургічно з'єднав кровоносні судини тварин діаметром близько 0,6 мм.

"Навіть досвідченим лікарям потрібні місяці або роки інтенсивного навчання, щоб опанувати цю техніку. У нашому дослідженні було протестовано технологію Sony, щоб оцінити її здатність покращувати навички мікрохірургів-початківців. Результати продемонстрували винятковий контроль над рухами недосвідчених лікарів, що дає їм змогу виконувати складні та делікатні завдання з майстерністю фахівців", — кажуть експерти.

Нагадаємо, створено розумний скальпель, що відчуває прикладену до нього силу. Новий винахід дасть можливість професійно оцінювати початківців і досвідчених хірургів, даючи їм зворотний зв'язок про прикладену ними під час розрізу силу, що підвищить якість їхньої роботи.