Обнаружили будущие осложнения: ученые представили новый метод сканирования при сотрясениях

Сотрясения мозга сами по себе являются довольно опасным состоянием, способным серьезно травмировать людей. Однако ученые разработали новый метод, способный не просто проверить степень повреждений, но и предсказать будущие осложнения.

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Кембриджские исследователи предполагают, что МРТ с диффузионно-тензорной визуализацией (ДТИ) может существенно помочь в выявлении каждого третьего пациента с сотрясением мозга, у которого могут возникнуть стойкие, несовместимые с жизнью симптомы. Сотрясение мозга, которым ежегодно страдает один из 200 европейцев, заставляет миллионы людей обращаться за неотложной помощью в связи с травмами головы и оставляет после себя серьезные побочные эффекты, пишет News Medical.

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Несмотря на широкое распространение компьютерной томографии для оценки сотрясений, она выявляет отклонения менее чем в 10 % случаев сотрясения мозга. Однако у 30-40% выписанных пациентов все равно наблюдаются тяжелые и длительные симптомы, такие как усталость, проблемы с памятью и психические расстройства.

Доктор Вирджиния Ньюкомб, врач интенсивной терапии и неотложной помощи в больнице Адденбрук и автор исследования, опубликованного в журнале eClinicalMedicine, отметила определенную неадекватность существующих процедур наблюдения. Она считает, что многие пациенты, не имеющие объективных доказательств травмы, таких как результаты сканирования мозга, вынуждены добиваться серьезного отношения к своим симптомам со стороны медицинских работников. Эта "скрытая болезнь" часто остается непризнанной, оставляя пациентов без необходимой поддержки.

Ньюкомб и ее команда продемонстрировали, что ДТИ, передовой метод МРТ, может значительно повысить точность прогноза для пациентов с сотрясением мозга, имеющих нормальные результаты КТ. Измеряя движение молекул воды в тканях мозга, ДТИ позволяет получить детальные изображения трактов белого вещества мозга.

Исследование, в котором были проанализированы данные более 1000 пациентов, показало, что включение показателей ДТИ в прогностические модели повысило точность прогноза с 69 до 82% при выявлении пациентов с худшими перспективами восстановления. В исследовании также изучались биомаркеры крови как потенциальные инструменты для уточнения прогноза сотрясения мозга.

Некоторые белки — глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) и нейрофиламентный свет (NFL) — хотя и не являются окончательными, но показали перспективность в определении пациентов, которым может помочь сканирование ДТИ. Это достижение имеет большое значение в сфере здравоохранения, поскольку медицинские службы часто не имеют ресурсов для регулярного наблюдения за всеми пациентами с сотрясением мозга, что делает точное определение тех, кто подвержен риску затяжных симптомов, крайне важным.

В дальнейшем исследовательская группа намерена продолжить изучение роли биомаркеров крови и интеграции различных диагностических инструментов — оценки симптомов, анализов крови и сканирования мозга.

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