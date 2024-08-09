Виявили майбутні ускладнення: вчені представили новий метод сканування при струсах

Струс мозку сам по собі є досить небезпечним станом, здатним серйозно травмувати людей. Однак учені розробили новий метод, здатний не просто перевірити ступінь пошкоджень, а й передбачити майбутні ускладнення.

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Кембриджські дослідники припускають, що МРТ з дифузійно-тензорною візуалізацією (ДТВ) може істотно допомогти у виявленні кожного третього пацієнта зі струсом мозку, у якого можуть виникнути стійкі, несумісні з життям симптоми. Струс мозку, на який щорічно страждає один із 200 європейців, змушує мільйони людей звертатися по невідкладну допомогу у зв'язку з травмами голови і залишає після себе серйозні побічні ефекти, пише News Medical.

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Незважаючи на широке поширення комп'ютерної томографії для оцінки струсів, вона виявляє відхилення менш ніж у 10 % випадків струсу мозку. Однак у 30-40% виписаних пацієнтів все одно спостерігаються важкі та тривалі симптоми, такі як втома, проблеми з пам'яттю та психічні розлади.

Доктор Вірджинія Ньюкомб, лікарка інтенсивної терапії та невідкладної допомоги в лікарні Адденбрук і авторка дослідження, опублікованого в журналі eClinicalMedicine, відзначила певну неадекватність наявних процедур спостереження. Вона вважає, що багато пацієнтів, які не мають об'єктивних доказів травми, таких як результати сканування мозку, змушені домагатися серйозного ставлення до своїх симптомів з боку медичних працівників. Ця "прихована хвороба" часто залишається невизнаною, залишаючи пацієнтів без необхідної підтримки.

Ньюкомб та її команда продемонстрували, що ДТІ, передовий метод МРТ, може значно підвищити точність прогнозу для пацієнтів зі струсом мозку, які мають нормальні результати КТ. Вимірюючи рух молекул води в тканинах мозку, ДТІ дає змогу отримати детальні зображення трактів білої речовини мозку.

Дослідження, в якому було проаналізовано дані понад 1000 пацієнтів, засвідчило, що включення показників ДТІ до прогностичних моделей підвищило точність прогнозу з 69 до 82% під час виявлення пацієнтів із найгіршими перспективами відновлення. У дослідженні також вивчали біомаркери крові як потенційні інструменти для уточнення прогнозу струсу мозку.

Деякі білки — гліальний фібрилярний кислий фібрилярний білок (GFAP) і нейрофіламентне світло (NFL) — хоча і не є остаточними, але показали перспективність у визначенні пацієнтів, яким може допомогти сканування ДТІ. Це досягнення має велике значення у сфері охорони здоров'я, оскільки медичні служби часто не мають ресурсів для регулярного спостереження за всіма пацієнтами зі струсом мозку, що робить точне визначення тих, хто схильний до ризику затяжних симптомів, вкрай важливим.

Надалі дослідницька група має намір продовжити вивчення ролі біомаркерів крові та інтеграції різних діагностичних інструментів — оцінки симптомів, аналізів крові та сканування мозку.

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