Дуже українська страва: як приготувати рагу "Огірки" (відео)

Це проста, смачна та ситна страва із багатою історією.

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Рагу "Огірки" — це оригінальний варіант печені, в якій головну роль відіграють солоні огірки. Також додають м'ясо, картоплю, консервовану квасолю і виходить дуже смачно. Страва вважається ритуальною — її зазвичай готували на весілля. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Діана Куліковська.

Рецепт смачної української страви

На Вінниччині до цієї страви додають томати та свіжу капусту. І називають по-різному, наприклад ґодзя, бігос або бадзьоня.

Рагу "Огірки"

Інгредієнти:

м'ясо (свинина або яловичина) — 400 г;

шість картоплин;

консервована квасоля — 200 г;

три солоні огірки;

борошно — 2 ст. л.;

одна невеличка цибулина;

два лаврові листки, зелень, сіль, перець чорний мелений.

М’ясо наріжте середніми шматками. Обсмажте на сухій сковороді з усіх боків до золотистого кольору.

Покладіть м’ясо в каструлю і залийте водою. Додайте нарізану кільцями цибулю, лаврові листи для смаку і готуйте пів години після закипання.

Картоплю почистьте, наріжте кубиками та додайте в каструлю. Варіть 15 хвилин. Поки вариться картопля, наріжте солоні огірки кубиками і обсмажте їх на олії 5-7 хвилин, весь час помішуючи.

Коли картопля готова, додайте квасолю й огірки. Готуйте на невеликому вогні ще 5 хвилин.

І зробіть засмажку. Борошно просійте на суху сковороду і смажте на маленькому вогні, помішуючи, до золотистого кольору. Додайте пів склянки бульйону з каструлі і перемішайте.

Рагу посолить до свого смаку, поперчіть, додайте борошняну суміш, перемішайте і після закипання відключить вогонь. Готову страву посипте подрібненою зеленню.

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