Меню на Великий піст: рецепт цвітної капусти з томатним соусом
Такий смачний і корисний гарнір дуже легко приготувати.
Цвітну капусту з томатним соусом можна подавати до м’яса або риби, доповнювати пасту або їсти просто зі скибочкою хліба. Це простий і доступний гарнір, на приготування якого піде пів години. І ще ця страва ідеально доповнить пісне меню. Рецептом поділились на сайті Shuba.Life
Цвітна капуста з томатним соусом
Інгредієнти:
- капуста цвітна — 700 г;
- томатне пюре — 500 г;
- оливкова олія — 4 ст. л.;
- один зубчик часнику;
- орегано сушене, сіль — за смаком
Цвітну капусту ретельно промийте, видаліть зелене листя і розділіть її на суцвіття. Бланшуйте капусту в киплячій підсоленій воді близько 3 хвилин. Злийте воду і покладіть цвітну капусту у миску.
Налийте в сковороду оливкову олію, додайте зубчик часнику і готуйте його на повільному вогні кілька хвилин.
Покладіть у сковороду цвітну капусту, перемішайте лопаткою. Додайте томатне пюре, посоліть і акуратно перемішайте. Накрийте кришкою і готуйте на середньому вогні близько 15 хвилин.
Видаліть зубчик часнику, який вже віддав аромат і посипте капусту орегано для смаку. Цвітна капуста з томатним соусом готова.
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