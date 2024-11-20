Пісне меню: рецепт тушкованої капусти із секретним інгредієнтом

Таку тушковану капусту легко приготувати. І в підсумку у вас виходить ситна та пісна страва.

Тушкована капуста — це смачна й недорога страва, яка стає особливо актуальною під час Різдвяного посту. Рецептом поділилися на сайті Click.

15 листопада настав Різдвяний піст і рецепт цієї тушкованої капусти точно скрасить цей час обмежень.

А найприємніше те, що для приготування цієї особливої страви нам знадобиться всього кілька простих інгредієнтів, які ми знайдемо в будь-якому магазині.

Тушкована капуста

Інгредієнти:

капуста — 600–700 г;

чотири цибулини;

250 г круглозернистого рису;

ложка томатної пасти;

сіль, паприка, чорний перець, кмин і олія.

І, крім усіх цих апетитних інгредієнтів, важливо також мати в наявності багато лимонного соку. Коли у нас є всі ці інгредієнти, можна приступити до приготування тушкованої капусти.

Очистіть качан капусти від зовнішнього листя, потім наріжте її великими шматочками. Потім дрібно наріжте й обсмажте цибулю, щойно вона підрум'яниться в каструлі, додамо ще й капусту, яку потрібно якомога краще перемішати.

Після того, як капуста змінить колір, додайте трохи солі та приблизно літр води. Потім додайте вогонь, накрийте кришкою і дайте закипіти. Приблизно через пів години додаємо рис, а ще через 15 хвилин додамо в каструлю томатну пасту, перець, паприку і кмин.

Потім, після того як усе максимально добре закипить, вимикаємо вогонь, а кришку залишаємо хоча б на пів години, щоб рис увібрав у себе сік, який залишився в каструлі. Далі нам залишиться тільки додати сік лимона, перемішати, і тепер можна подавати цю смачну пісну страву.

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