Недорогий і смачний гарнір: рецепт тушкованої капусти на сковороді

Така капуста готується з томатною пастою і чудово поєднується з м'ясом, або може бути самостійною стравою.

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Тушкована капуста з томатною пастою на пательні — чудове друге або ідеальний гарнір до курки чи риби. Або ж це чудовий варіант для тих, хто не їсть м'яса, або дотримується посту. До такої капусти зазвичай додають томатну пасту, але можна взяти і свіжі помідори. Капуста виходить яскравою та дуже смачною. Приправити таку страву можна кмином, або чорним перцем. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Тушкована капуста з томатною пастою

Інгредієнти:

капуста білокачанна — 500 г;

одна цибулина;

одна велика морква;

томатна паста — 100 г;

рослинна олія — 30 мл;

перець духмяний, лавровий лист, чорний перець, сіль, кмин.

Капусту нашаткуйте тонкою соломкою. Викладіть у миску та посоліть. Потім відіжміть руками, щоб видалити зайвий сік.

Цибулю наріжте кубиками. Моркву натріть на великій тертці. У сковорідці з товстим дном розігрійте олію, викладіть цибулю й обсмажте її до прозорості. Додайте терту на тертці моркву і тушкуйте ще 3 хвилини, помішуючи. До цибулі та моркви додайте капусту, перемішайте. Перемкніть вогонь на мінімум, накрийте кришкою і тушкуйте близько 15 хвилин. Помішуйте, щоб овочі не підгоріли. За необхідності підлийте води.

Томатну пасту розведіть невеликою кількістю води, а потім перелийте в сковороду з овочами. Замість пасти можна використовувати свіжі нарізані помідори, або пасату.

Додайте запашний перець, лавровий лист і кмин. Перемішайте, а потім тушкуйте близько 10 хвилин. Посоліть і поперчіть, перемішайте і тушкуйте ще трохи. Перед подачею посипте нарізаною зеленою цибулею.

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