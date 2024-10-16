Так виходить набагато смачніше: рецепт голубців із савойської капусти

Савойська капуста чудово підходить для голубців. У неї приємний горіховий смак і м'яке листя.

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Із савойської капусти можна готувати і звичайні голубці, і особливі, великі голубці по-бургундськи. Вони виходять великими: по одному на порцію. І готуються вони на подушці з овочів і в бульйоні. Виходить дуже смачно. Фокус розповість, як їх приготувати.

Голубці із савойської капусти

Інгредієнти:

качан савойської капусти;

яловичий фарш — 200 г;

свинячий фарш — 200 г;

дві цибулини;

бекон — 100 г;

хлібні крихти — 50 г;

яловичий бульйон — 2 л;

селера — 1 стебло;

морква — 1 штука;

цукор — 2 ст. л.;

вершкове масло — 100 г;

сіль, рослинна олія, мелений чорний перець.

Розберіть качан савойської капусти на листя. Листя на три хвилини покладіть у киплячу підсолену воду, щоб воно стало м'якшим. Злегка приварене листя перекладіть у крижану воду, щоб воно остаточно не розм'якло.

Капусту, що залишилася, наріжте тонкою соломкою. На суміші вершкового масла й олії припустіть нарізаний дрібними кубиками бекон, додайте дрібно порізану цибулину — обсмажте до м'якості, додайте капусту, посоліть, додайте трохи цукру й тушкуйте помішуючи сім–десять хвилин.

Готову капусту злегка остудіть і змішайте з фаршем та хлібною крихтою. Посоліть і поперчіть. З отриманої суміші сформуйте кульки розміром з кулак і загорніть у капустяне листя.

На суміші вершкового масла з рослинною олією обсмажте до карамельного кольору нарізані великими шматочками ріпчасту цибулю, одну моркву і стебло селери. Перекладіть овочі в глибоке деко, покладіть зверху голубці та залийте гарячим яловичим бульйоном. Закрийте зверху фольгою, зробіть кілька дірочок, щоб виходила пара, і поставте в духовку, розігріту до 200 градусів, приблизно на годину.

Готові голубці подавайте з бульйоном.

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