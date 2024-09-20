Якщо максимально спростити рецепт: найшвидші та дуже ліниві голубці
Якщо вам подобається поєднання смаків у голубцях, але не хочеться возитися з капустою, то цей рецепт для вас.
Голубці — це м'ясний фарш із морквою, рисом і приправами в капустяному листі. Але капуста тверда, і щоб загорнути в неї начинку, потрібно листя розпарювати в окропі. Це займає час. Тож якщо вам зовсім ліньки возитися, але голубців хочеться, спробуйте цей рецепт. Фокус розповість, як приготувати найшвидші та дуже ліниві голубці.
Швидкі ліниві голубці
Інгредієнти:
- 500 г фаршу;
- 400 г білокачанної капусти;
- півсклянки вареного рису;
- одна цибулина;
- одна морквина;
- 200 г сметани;
- 200 г томатної пасти;
- сіль, мелений чорний перець.
Цибулю дрібно наріжте. Морквину натріть на тертці. Обсмажте їх у рослинній олії на сковороді до напівготовності.
Додайте в цю ж сковорідку дрібно нашатковану капусту, і тушкуйте все разом хвилин зо півгодини, додавши трохи води і закривши кришкою. Посоліть і поперчіть за смаком. Додайте до овочів фарш і готуйте, близько 15 хвилин.
Відваріть рис у підсоленій воді та додайте до фаршу й овочів. Усе перемішайте, посоліть і поперчіть за смаком, якщо потрібно. Влийте в сковорідку суміш томатної пасти та сметани. Тушкуйте все до готовності, перемішуючи час від часу. Найлінивіші голубці готові.
Можна в соус не додавати сметану, а обійтися тільки томатною пастою. І сметану вже класти в тарілку всім охочим.
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