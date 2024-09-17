Нічого загортати не доведеться: рецепт лінивих голубців

Трохи повозитися доведеться, але вам не доведеться розпарювати капустяне листя.

Related video

Ледачі голубці готуються з тих самих інгредієнтів, що й звичайні, але фарш із рисом не потрібно загортати в капустяне листя. Але виходить дуже смачно. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Ліниві голубці

Інгредієнти:

білокачанна капуста — четвертинка качана;

фарш м'ясний — 800 г;

рис, відварений до напівготовності — 1 склянка;

одна цибулина;

одна морквина;

помідори — 10 шт;

три зубчики часнику;

перець чилі — 1/4 шт;

цукор — 1 ч. л.;

рослинна рафінована олія — 2 ст. л.;

кріп, сметана, сіль.

Спочатку приготуйте томатний соус. Для цього розігрійте в сотейнику 1 ст. л рослинної олії. Наріжте помідори кубиками і спочатку обсмажте, а потім тушкуйте на середньому вогні хвилин 15. Додайте потім дрібно нарізаний часник і трохи перцю чилі. Потім посоліть і додайте чайну ложку цукру.

Протріть соус через сито, або подрібніть блендером.

Цибулю та моркву почистіть. Цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на дрібній тертці. Обсмажте цибулю та моркву до готовності на рослинній олії.

У каструлі доведіть до кипіння приблизно 1-1,5 л води. Посоліть і відваріть хвилин десять нарізану кубиками капусту. Відкиньте на сито, а воду, в якій вона варилася, збережіть.

Змішайте м'ясний фарш, обсмажені цибулю з морквою, відварену капусту, відварений рис, сіль, перець.

Формуйте довгасті котлетки, і покладіть у глибоку форму для запікання. До речі, заготовки голубців можна заморозити.

Змішайте разом томатний соус і бульйон, що залишився після варіння капусти. Залийте голубці соусом, поставте в розігріту до 220 градусів духовку, дочекайтеся, поки не закипить, зменшіть вогонь до 180 градусів і доведіть до готовності. У середньому голубці готуються близько години.

Подавайте ліниві голубці гарячими з соусом і сметаною.

Читайте також:

Голубці з секретом: рецепт улюбленої страви з новим смаком (відео)

Як приготувати ніжні голубці з молодої капусти: покроковий рецепт смачної страви

Пісні голубці за старовинним буковинським рецептом: як приготувати смачну страву