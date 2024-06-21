Голубці з секретом: рецепт улюбленої страви з новим смаком (відео)

Такі голубці виходять соковитими, добре тримають форму та мають неймовірний аромат.

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Голубці — одна з найулюбленіших страв в українських родинах. М'ясна начинка, замотана в капустяний лист і приготована в томатному соусі, нікого не залишить байдужим. Голубці подають як самостійну позицію в меню, так і добавку до гарнірів. Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Світлана Бауер. Вона підкреслила, що він — із секретом, який абсолютно змінює смак голубців.

Голубці із секретом

Інгредієнти:

м'ясний фарш — 1 кг;

качан капусти — 1 шт;

рис — 1 склянка (250 г);

морква велика — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

сіль — 1 ч. л;

перець за смаком.

Для соусу:

сметана — 2 ст. л;

борошно — 1 ст. л;

пасеровані томати — 150 г;

вода — 100-150 мл;

сіль — 0,5-1 ч.л.

Спосіб приготування:

У капусті вирізати качан, поставити в мікрохвильовку на 4 хвилини і зняти листя. Якщо листя тверде, поставити ще на кілька хвилин, але загалом це не має перевищувати 10 хвилин.

Приготувати засмажку з дрібно порізаної цибулі і тертої моркви, обсмажених на вершковому маслі.

У фарш додати половину засмажки, відварений рис, сіль, перець за смаком, усе добре перемішати. Можна додати спеції на свій смак.

Нафарширувати капустяне листя, сформувавши голубці. Перед тим, як фарширувати, велике капустяне листя перерізати навпіл і видалити товсті частини.

Секрет страви в тому, що перед тим, як відправляти її в духовку тушкуватися в соусі, їх потрібно обсмажити на сковорідці з двох боків, поки вони не зарум'яняться.

Перекласти голубці в жароміцну форму.

Тепер готуємо соус. У засмажку, що залишилася, додати паніровані томати і подарити все, перемішуючи, близько трьох хвилин. Готовий соус відправити у форму з голубцями, залити водою, посолити і поперчити за смаком і відправити в духовку. Тушкувати приблизно 40 хвилин за 180 градусів.

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