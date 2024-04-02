Ліниві пиріжки з капустою: як приготувати смачну закуску

Якщо хочеться пиріжків, але немає часу місити тісто, то скористайтеся цим рецептом. Пиріжки готуються дуже просто.

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Ці пиріжки готуються на кефірі без дріжджів. Для випікання не потрібна духовка, вони смажаться на сковороді. Продукти потрібні найпростіші, часу багато на готування не знадобиться. Такі пиріжки відмінно підходять для перекусу, і для вечері, їх можна взяти з собою на роботу. Рецептом поділилися на сайті Filizhanka.

Ліниві пиріжки з капустою

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 450 г;

кефір — 350 г;

яйця — 2 шт;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

сода харчова або розпушувач — 1 ч. л.;

олія рослинна — 1 ст. л.;

олія рослинна рафінована для смаження — 100 мл.

Для начинки:

капуста білокачанна — 400 г;

морква — 1 шт;

цибулина — 1 шт;

сіль і перець за смаком;

олія рослинна рафінована для смаження.

Спочатку приготуйте начинку. Моркву натріть на крупній тертці, цибулю дрібно наріжте. Капусту наріжте невеликими кубиками.

На сковорідці розігрійте трохи рослинної олії. Смажте цибулю кілька хвилин, додайте морквину і готуйте ще 5 хвилин.

Додайте на сковорідку капусту, перемішайте з цибулею та морквою і смажте ще кілька хвилин, постійно помішуючи. Зменшіть вогонь, влийте кілька ложок води, накрийте кришкою і тушкуйте капусту до м'якості 15-20 хвилин. Наприкінці посоліть і поперчіть начинку та дайте їй охолонути.

Замісіть тісто для пиріжків. Для цього змішайте вінчиком у мисці кефір із содою. Він має запінитися. В іншій мисці збийте яйця з цукром і сіллю. Влийте яєчну масу в кефір і перемішайте.

Потроху додавайте в кефірну масу просіяне борошно, продовжуючи перемішувати ложкою. У вас має вийти в'язке тісто, схоже на тісто для оладок.

Додайте в приготоване тісто остиглу капустяну начинку, ретельно перемішайте ложкою і дайте тісту постояти 15 хвилин.

На сковороді розігрійте багато рослинної олії. Столовою ложкою викладайте пиріжки на пательню та смажте ліниві пиріжки з капустою з двох боків до рум'яного кольору.

Перекладіть готові ліниві пиріжки з капустою на тарілку, підклавши паперову серветку. Можна не смажити пиріжки на сковороді, а запекти в духовці.

Начинку для ледачих пиріжків із капустою можна приготувати з однієї капусти без цибулі та моркви. Якщо капуста молода, її не потрібно тушкувати чи смажити. Просто нашаткуйте, посоліть і помніть руками, щоб дала сік, який треба злити. Змішайте капусту з кефірним тістом, додавши 1-2 ст. л. олії, і смажте пиріжки, як зазвичай. А можна додати в начинку трохи шинки.

Подавати такі пиріжки можна зі сметаною, або йогуртом. У соус можна додати зелень, часник і сіль.

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