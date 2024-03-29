Торт "Чорний ліс": рецепт смачного десерту з Німеччини
Раніше цей торт робили тільки в Берліні й називали "Шварцвальд із вишнями". На честь області на півдні Німеччини.
Торт "Шварцвальд із вишнями" називали на честь німецького регіону. Потім він став відомий під назвою "Чорний літ", що є дослівним перекладом назви Шварцвальд. Спочатку в торт додавали шварцвальдський кіршвассер — знамениту місцеву вишневу горілку.
Готувати торт почали з початку 1900-х. Його творцем вважається кондитер-початківець Йозеф Келлер. Тепер головні фанати "Чорного лісу" — канадці, американці та австралійці. Але готують його по всьому світу. Рецептом поділилися на сайті Plyashka.
Торт "Чорний ліс"
Інгредієнти:
- 1/3 склянки вишневого варення;
- 1,5 склянки сушеної вишні;
- 2 ст. л. вишневого лікеру;
- 400 г чорного шоколаду;
- 200 г вершкового масла;
- 1,25 склянки цукру;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
- 6 яєць;
- 1/3 склянки борошна;
- рослинна олія;
- 2 склянки охолоджених вершків;
- 1/4 склянки цукрової пудри;
- 4 ч. л. вишневого лікеру;
- 4 ст. л. вишні з компоту;
- 1 ст. л. крохмалю.
У сотейнику змішайте вишневе варення з лікером і нагрівайте на середньому вогні, постійно помішуючи. Додайте сушену вишню і доведіть до кипіння. Одразу зніміть сироп з вогню, накрийте кришкою і дайте охолонути.
Розтопіть шоколад разом із вершковим маслом, потім додайте цукор і ванільний цукор. Збиваючи вінчиком, додайте по одному яйцю. Не припиняючи збивати, всипте борошно й акуратно влийте вишневий сироп, який ви приготували раніше.
Розігрійте духовку до 200 °С. Форму для випічки застеліть фольгою так, щоб краї виступали на 7-8 см. Змастіть фольгу рослинною олією. Перелийте тісто в підготовлену форму і випікайте 30 хв. Закрийте верх торта фольгою і печіть ще 50 хвилин. А потім дайте коржам повністю охолонути.
Щільно загорніть коржі в плівку і залиште на ніч за кімнатної температури.
І готуйте крем. Збийте міксером вершки з цукровою пудрою та лікером. Вишню з компоту ретельно обсушіть, обваляйте в крохмалі та додайте в крем. Дістаньте торт із форми, зніміть плівку і фольгу. Розріжте бісквіт уздовж на 3 пласти. Промажте коржі кремом, накрийте зверху останнім коржем і прикрасьте зверху кремом, вишнями та шоколадною стружкою.
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