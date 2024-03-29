Торт "Черный лес": рецепт вкуснейшего десерта из Германии

Ранее этот торт делали только в Берлине и называли "Шварцвальд с вишнями". В честь области на юге Германии.

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Торт "Шварцвальд с вишнями" называли в честь немецкого региона. Потом он стал известен под названием "Черный лет", что есть дословным переводом названия Шварцвальд. Изначально в торт добавляли шварцвальдский киршвассер – знаменитую местную вишневую водку.

Готовить торт начали с начала 1900-х. Его создателем считается начинающий кондитер Йозеф Келлер. Теперь главные фанаты "Черного леса" – канадцы, американцы и австралийцы. Но готовят его по всему миру. Рецептом поделились на сайте Plyashka.

Торт "Черный лес"

Ингредиенты:

1/3 стакана вишневого варенья;

1,5 стакана сушеной вишни;

2 ст. л. вишневого ликера;

400 г черного шоколада;

200 г сливочного масла;

1,25 стакана сахара;

1 ч. л. ванильного сахара;

6 яиц;

1/3 стакана муки;

растительное масло;

2 стакана охлажденных сливок;

1/4 стакана сахарной пудры;

4 ч. л. вишневого ликера;

4 ст. л. вишни из компота;

1 ст. л. крахмала.

В сотейнике смешайте вишневое варенье с ликером и нагревайте на среднем огне, постоянно помешивая. Добавьте сушеную вишню и доведите до кипения. Сразу снимите сироп с огня, накройте крышкой и дайте остыть.

Растопите шоколад вместе со сливочным маслом, потом добавьте сахар и ванильный сахар. Взбивая венчиком, добавьте по одному яйцу. Не прекращая взбивать, всыпьте муку и аккуратно влейте вишневый сироп, который вы приготовили ранее.

Разогрейте духовку до 200 °С. Форму для выпечки застелите фольгой так, чтобы края выступали на 7–8 см. Смажьте фольгу растительным маслом. Перелейте тесто в подготовленную форму и выпекайте 30 мин. Закройте верх торта фольгой и пеките еще 50 минут. А потом дайте коржам полностью остыть.

Плотно заверните коржи в пленку и оставьте на ночь при комнатной температуре.

И готовьте крем. Взбейте миксером сливки с сахарной пудрой и ликером. Вишню из компота тщательно обсушите, обваляйте в крахмале и добавьте в крем. Достаньте торт из формы, снимите пленку и фольгу. Разрежьте бисквит вдоль на 3 пласта. Промажьте коржи кремом, накройте сверху последним коржом и украсьте сверху кремом, вишнями и шоколадной стружкой.

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