Ничего заворачивать не придется: рецепт ленивых голубцов

Немного повозиться придется, но вам не придется распаривать капустные листья.

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Ленивые голубцы готовятся из тех же ингредиентов, что и обычные, но фарш с рисом не нужно заворачивать в капустные листья. Однако получается очень вкусно. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Ленивые голубцы

Ингредиенты:

белокачанная капуста — четвертинка кочана;

фарш мясной — 800 г;

рис, отваренный до полуготовности — 1 стакан;

одна луковица;

одна морковка;

помидоры — 10 шт.;

три зубчика чеснока;

перец чили — 1/4 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

растительное рафинированное масло — 2 ст. л.;

укроп, сметана, соль.

Сначала приготовьте томатный соус. Для этого разогреть в сотейнике 1 ст. л растительного масла. Нарежьте помидоры кубиками и сначала обжарьте, а потом тушите на среднем огне минут 15. Добавьте потом мелко нарезанный чеснок и немного перца чили. Потом посолите и добавьте чайную ложку сахара.

Протрите соус через сито, или измельчите блендером.

Лук и морковь почистите. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на мелкой терке. Обжарьте лук и морковь до готовности на растительном масле.

В кастрюле доведите до кипения примерно 1–1,5 л воды. Посолите и отварите минут десять нарезанную кубиками капусту. Отбросьте на сито, а воду в которой она варилась, сохраните.

Смешайте мясной фарш, обжаренные лук с морковью, отваренную капусту, отваренный рис, соль, перец.

Формируйте продолговатые котлетки, и уложите в глубокую форму для запекания. Кстати, заготовки голубцов можно заморозить.

Смешайте вместе томатный соус и оставшийся после варки капусты бульон. Залейте голубцы соусом, поставьте в разогретую до 220 градусов духовку, дождитесь, пока не закипит, уменьшите огонь до 180 градусов и доведите до готовности. В среднем голубцы готовятся около часа.

Подавайте ленивые голубцы горячими с соусом и сметаной.

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