Ничего заворачивать не придется: рецепт ленивых голубцов
Немного повозиться придется, но вам не придется распаривать капустные листья.
Ленивые голубцы готовятся из тех же ингредиентов, что и обычные, но фарш с рисом не нужно заворачивать в капустные листья. Однако получается очень вкусно. Рецептом поделились на сайте Cookpad.
Ленивые голубцы
Ингредиенты:
- белокачанная капуста — четвертинка кочана;
- фарш мясной — 800 г;
- рис, отваренный до полуготовности — 1 стакан;
- одна луковица;
- одна морковка;
- помидоры — 10 шт.;
- три зубчика чеснока;
- перец чили — 1/4 шт.;
- сахар — 1 ч. л.;
- растительное рафинированное масло — 2 ст. л.;
- укроп, сметана, соль.
Сначала приготовьте томатный соус. Для этого разогреть в сотейнике 1 ст. л растительного масла. Нарежьте помидоры кубиками и сначала обжарьте, а потом тушите на среднем огне минут 15. Добавьте потом мелко нарезанный чеснок и немного перца чили. Потом посолите и добавьте чайную ложку сахара.
Протрите соус через сито, или измельчите блендером.
Лук и морковь почистите. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на мелкой терке. Обжарьте лук и морковь до готовности на растительном масле.
В кастрюле доведите до кипения примерно 1–1,5 л воды. Посолите и отварите минут десять нарезанную кубиками капусту. Отбросьте на сито, а воду в которой она варилась, сохраните.
Смешайте мясной фарш, обжаренные лук с морковью, отваренную капусту, отваренный рис, соль, перец.
Формируйте продолговатые котлетки, и уложите в глубокую форму для запекания. Кстати, заготовки голубцов можно заморозить.
Смешайте вместе томатный соус и оставшийся после варки капусты бульон. Залейте голубцы соусом, поставьте в разогретую до 220 градусов духовку, дождитесь, пока не закипит, уменьшите огонь до 180 градусов и доведите до готовности. В среднем голубцы готовятся около часа.
Подавайте ленивые голубцы горячими с соусом и сметаной.
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