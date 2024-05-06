Как приготовить нежные голубцы из молодой капусты: пошаговый рецепт вкусного блюда

Весной начинается сезон молодой капусты. И из нее можно приготовить не только вкусные хрустящие салаты, но и горячие блюда.

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Чаще всего молодую капусту используют для салатов. Она отлично сочетается с такими же хрустящими овощами — свежим огурцом, редиской. Можно запечь ее в духовке четвертинками и подать с вкусным соусом. А можно сделать отличные голубцы. К тому же с ней меньше возни. Листья, которые пойдут на голубцы, достаточно всего на две минуты опустить в кипяток — и можно заворачивать в них начинку.

Голубцы из молодой капусты

Ингредиенты:

1 кочан молодой капусты;

100 г риса;

200 г пастернака или корня сельдерея;

200 г моркови;

200 г цветной капусты;

80 г помидоров;

260 г лука репчатого

60 г шампиньонов;

100 мл растительного масла;

20 мл соевого соуса;

400 г помидоров в собственном соку

пара зубчиков чеснока, соль, сахар.

Листья капусты разберите, помойте и опустите в кипящую, подсоленную воду на две минуты. Потом остудите.

Овощи запеките в фольге с солью и маслом. Рис отварите до полуготовности. Обжарьте мелко нарезанный лук вместе с грибами.

Овощи нарежьте мелкими кубиками и смешайте с луком, рисом, грибами и соевым соусом.

В блендере смешайте обжаренный лук, помидоры и чеснок. Если соус получится слишком густым, разбавьте его водой. Посолите и добавьте сахар по вкусу. Выложите голубцы на дно формы, залейте соусом и запекайте при температуре 180 °С 45 минут.

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