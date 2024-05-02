Картофель с мясом: рецепт сытного блюда на обед

Блюдо будет вкуснее, если картофель немного передержать, чтобы он стал совсем мягким.

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Если вы не соблюдаете Великий пост и употребляете в пищу мясо, рекомендуем приготовить на обед сытное и вкусное блюдо – картофель с говядиной. Отличным дополнением к нему будет овощной ароматный салат. Как приготовить такое блюдо, рассказали в блоге "Душевные рецепты".

Картофель с мясом на обед

Ингредиенты:

картофель – 5-6 шт;

лук – 2 шт;

говядина – 600 гр;

сливочное масло – 30 гр;

кипяток – 250 гр;

растительное масло.

Способ приготовления:

Говядину нарезать крупными кусочками. На сковороде разогреть растительное масло, добавить туда мясо, приправу, соль и все хорошо перемешать. Накрыть сковородку крышкой и тушить содержимое на медленном огне, пока из мяса не испарится сок.

Лук нарезать крупными полукольцами и добавить к мясу, перемешать. Обжарить на сильном огне до золотистого цвета, периодически перемешивая;.

Картофель крупно нарезать и выложить поверх мяса и лука. Добавить соль, перец, кусочки сливочного масла и горячую воду. Она не должна покрывать картофель полностью.

Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне до мягкости картофеля. Блюдо будет лучше, если картошку слегка переварить.

Добавить в готовое блюдо мелко порубленную зелень, перемешать и можно подавать на стол.

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