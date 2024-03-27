Вкусный сытный салат с мясом: рецепт пикантного блюда

В этом салате много мяса. А пикантности ему придают маринованные грибочки.

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Если ищете рецепт вкусного мясного салата, который можно поставить и на праздничный стол, и просто приготовить на ужин, то это салат вам точно понравится. В нем есть свинина, маринованные грибы и грецкие орешки. Получается очень вкусно. Рецептом поделились на сайте Gotuemo.

Салат с мясом

Ингредиенты:

свинина — 300 г;

маринованные шампиньоны — 200 г;

картофель (по желанию) — 200 г;

сыр твердый — 200 г;

яйца — 4 шт;

сухарики домашние — 200 г;

майонез, соль, перец и грецкие орехи для украшения.

Сначала запекаем свинину в фольге. Если возьмете большой кусок, то у вас будет и вкусная альтернатива колбасе. Натрите мясо розмарином, выжатым чесноком и медом. Если у вас нет на это времени — отварите ее в подсоленной воде до готовности. Запекайте около двух часов при 180 градусах в духовке.

Приготовьте домашние сухарики. Батон или просто белый хлеб, или багет, режем кубиками и подсушиваем в духовке до золотистой корочки. Более интересный способ — поджарить в чесночном масле: просто в обычное масло раздавите зубчик чеснока, — на сковородке до золотистого цвета.

Маринованные шампиньоны порежьте на четвертинки. Сыр нарежьте кубиками. Или натрите на крупной терке.

Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками.

Смешайте в миске все ингредиенты: свинину, твердый сыр, шампиньоны и яйца. По желанию можно добавить вареный в мундирах картофель, порезанный кубиками — так салат будет более сытным. Посолите, поперчите. Перед подачей добавьте сухарики, заправьте майонезом и посыпьте измельченными грецкими орехами.

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