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Еда

Вкусный сытный салат с мясом: рецепт пикантного блюда

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Фото: ludmila_borsch/instagram | Мясной салат

В этом салате много мяса. А пикантности ему придают маринованные грибочки.

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Если ищете рецепт вкусного мясного салата, который можно поставить и на праздничный стол, и просто приготовить на ужин, то это салат вам точно понравится. В нем есть свинина, маринованные грибы и грецкие орешки. Получается очень вкусно. Рецептом поделились на сайте Gotuemo.

Салат с мясом

Ингредиенты:

  • свинина — 300 г;
  • маринованные шампиньоны — 200 г;
  • картофель (по желанию) — 200 г;
  • сыр твердый — 200 г;
  • яйца — 4 шт;
  • сухарики домашние — 200 г;
  • майонез, соль, перец и грецкие орехи для украшения.

Сначала запекаем свинину в фольге. Если возьмете большой кусок, то у вас будет и вкусная альтернатива колбасе. Натрите мясо розмарином, выжатым чесноком и медом. Если у вас нет на это времени — отварите ее в подсоленной воде до готовности. Запекайте около двух часов при 180 градусах в духовке.

Приготовьте домашние сухарики. Батон или просто белый хлеб, или багет, режем кубиками и подсушиваем в духовке до золотистой корочки. Более интересный способ — поджарить в чесночном масле: просто в обычное масло раздавите зубчик чеснока, — на сковородке до золотистого цвета.

Маринованные шампиньоны порежьте на четвертинки. Сыр нарежьте кубиками. Или натрите на крупной терке.

Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками.

Смешайте в миске все ингредиенты: свинину, твердый сыр, шампиньоны и яйца. По желанию можно добавить вареный в мундирах картофель, порезанный кубиками — так салат будет более сытным. Посолите, поперчите. Перед подачей добавьте сухарики, заправьте майонезом и посыпьте измельченными грецкими орехами.

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