Постный пирог с грибами: рецепт вкусной выпечки

Постный пирог с грибами подойдет, если вы соблюдаете Великий пост. И он чем-то напоминает пиццу.

Related video

Открытый пирог с грибами можно готовить в любое время. И он получается очень вкусным. И рецепт теста можно использовать и для приготовления другой выпечки. Рецептом поделились на сайте Baking-Academy.

Пирог с грибами

Ингредиенты:

Для начинки:

400–500 г шампиньонов;

2 большие луковицы;

1 небольшой пучок зеленого лука;

3–4 зубчика чеснока;

оливковое масло;

1 ч. л. сладкой молотой паприки;

свежемолотый черный перец.

Для теста:

400 г муки;

2,5 г сухих дрожжей;

1 ч. л. сахара;

1 ч. л. соли;

оливковое масло 10 г.

Тесто нужно приготовить заранее. Ему нужно будет постоять до нужной консистенции. Смешайте муку с дрожжами, солью и сахаром. Влейте 250 мл чуть теплой воды и 2 ст. л. оливкового масла, быстро перемешайте.

Смажьте маслом рабочую поверхность и руки. Выложите на рабочую поверхность и растяните до приблизительного прямоугольника. А потом сложите пополам.

Точно также сложите тесто для пирога еще три раза, вытягивая сначала противоположную его сторону, а потом боковые. Дайте тесту полежать 10–15 мин. и повторите складывание. Повторите всю процедуру дважды. А затем положите тесто в промасленный пакет, закрутите конец пакета и уложите его в холодильник на сутки.

Разогрейте духовку и два противня в ней до 220°С. Смажьте руки и рабочую поверхность маслом. Выложите тесто для пирога с грибами, разделите пополам, скатайте в два шара, накройте пленкой и дайте подойти около часа.

Для начинки пирога нарежьте грибы. Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Мелко нарежьте зеленый лук.

Нагрейте в большой сковороде масло, положите лук и чеснок и обжарьте, пока не выпарится жидкость. Приправьте паприкой и зеленым луком, посолите и поперчите. Остудите начинку.

Растяните каждый шар теста для пирога с грибами в лепешку. Выньте по одному горячие противни, выложите лепешки по одной, на лепешки выложите грибную начинку и распределите ровным слоем. Выпекайте 10 минут. Подавайте пироги с грибами, сбрызнув оливковым маслом.

Можно добавить в начинку лесные грибы для аромата.

Читайте также:

Булочки-варенки: рецепт необычной выпечки с удивительным вкусом

Очень вкусные и воздушные: пошаговый рецепт яблочных пирожков

Классическая пасха по рецепту Дюкана: без муки, масла и сахара (видео)