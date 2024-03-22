Апельсиновая заправка: рецепт оригинальной добавки к салатам
Такая заправка сделает вкус овощного салата более ярким и освежающим.
Апельсиновая заправка для салата – это очень интересная добавка к блюду, поскольку обладает интересным вкусом. Она не широко распространена на наших кухнях, и зря, поскольку такой ингредиент придаст салату новые краски. Как ее приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Консервация/Кулинария".
Апельсиновая заправка для салата
Ингредиенты:
- апельсин – 1 шт;
- красный винный уксус – 2 ст. л;
- мята – 1 ст. л;
- перец чили – 1/3 стручка;
- оливковое масло – 120 гр;
- соль, перец.
Способ приготовления:
Из апельсина выжать сок в глубокую миску, добавить к нему уксус и оливковое масло, перемешать.
Мяту мелко нарезать, а чили покрошить на маленькие кусочки. Добавить к апельсиновому соку, все хорошо перемешать. Заправка готова.
Такую заправку можно использовать для салата из микса салатных листьев, зелени и апельсиновых долек. Он получается освежающим и легким и идеально подходит к мясным и рыбным блюдам.
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