Апельсиновая заправка: рецепт оригинальной добавки к салатам

Такая заправка сделает вкус овощного салата более ярким и освежающим.

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Апельсиновая заправка для салата – это очень интересная добавка к блюду, поскольку обладает интересным вкусом. Она не широко распространена на наших кухнях, и зря, поскольку такой ингредиент придаст салату новые краски. Как ее приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Консервация/Кулинария".

Апельсиновая заправка для салата

Ингредиенты:

апельсин – 1 шт;

красный винный уксус – 2 ст. л;

мята – 1 ст. л;

перец чили – 1/3 стручка;

оливковое масло – 120 гр;

соль, перец.

Способ приготовления:

Из апельсина выжать сок в глубокую миску, добавить к нему уксус и оливковое масло, перемешать.

Мяту мелко нарезать, а чили покрошить на маленькие кусочки. Добавить к апельсиновому соку, все хорошо перемешать. Заправка готова.

Такую заправку можно использовать для салата из микса салатных листьев, зелени и апельсиновых долек. Он получается освежающим и легким и идеально подходит к мясным и рыбным блюдам.

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