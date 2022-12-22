Рецепт оригинальной заправки для "Оливье"

Такая оригинальная заправка способна улучшить вкус традиционного салата "Оливье" в разы.

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На новогоднем столе всегда можно увидеть "Оливье", поскольку блюдо является самым настоящим символом праздника. Для того чтобы удивить гостей, хозяйки часто отступают от традиционного рецепта, чтобы достичь новых вкусовых сочетаний.

Не все задумываются о том, что качество салата будет во многом зависеть от заправки. Чаще хозяйки используют майонез, однако продукт на протяжении многих лет критиковался со стороны приверженцев правильного питания. Другие хозяйки используют вместо заправки сметану или греческий йогурт.

Данные варианты более полезны, к тому же вкус у них достаточно нейтрален. Однако можно приготовить по-настоящему оригинальную заправку, способную улучшить вкус оливье в разы.

Ингредиенты:

2 яйца

130 мл оливкового масла

1/2 чайной ложки горчицы

1/2 ч.л сахара

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. лимонного сока

Приготовление:

Лучше приготовить заправку самостоятельно, поскольку это придаст блюду еще больше оттенков вкуса. Нужно взять два куриных желтка и хорошенько взбить их с помощью вилки.

Затем вливаем около 130 мл нерафинированного оливкового масла. После этого вводим половину маленькой ложки горчицы и такое же количество сахара и соли.

Останется только влить в общую массу половину маленькой ложки лимонного сока. Это станет настоящим домашним майонезом, где нет никаких вредоносных компонентов.

Салат получится невероятно вкусным и насыщенным.

Напомним, рецепт салата "Граф" для рождественского стола.