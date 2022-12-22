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Їжа

Рецепт оригінальної заправки для "Олів'є"

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Фото: Getty

Така оригінальна заправка здатна покращити смак традиційного салату "Олів'є" у рази.

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На новорічному столі завжди можна побачити "Олів'є", оскільки страва є справжнісіньким символом свята. Для того, щоб здивувати гостей, господині часто відступають від традиційного рецепта, щоб досягти нових смакових поєднань.

Не всі замислюються про те, що якість салату багато в чому залежатиме від заправки. Найчастіше господині використовують майонез, проте продукт упродовж багатьох років критикували з боку прихильників правильного харчування. Інші господині використовують замість заправки сметану чи грецький йогурт.

Ці варіанти корисніші, до того ж смак у них досить нейтральний. Однак можна приготувати по-справжньому оригінальне заправлення, здатне покращити смак салату в рази.

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 130 мл оливкової олії
  • 1/2 чайної ложки гірчиці
  • 1/2 ч. л. цукру
  • 1/2 ч. л. солі
  • 1/2 ч. л. лимонного соку

Приготування:

Краще приготувати заправку самостійно, оскільки це надасть страві ще більше відтінків смаку. Потрібно взяти два курячі жовтки і гарненько збити їх за допомогою вилки.

Потім вливаємо близько 130 мл нерафінованої оливкової олії. Після цього вводимо половину маленької ложки гірчиці та таку ж кількість цукру та солі.

Залишиться лише влити у загальну масу половину маленької ложки лимонного соку. Це стане справжнім домашнім майонезом, де немає шкідливих компонентів.

Салат вийде неймовірно смачним та насиченим.

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