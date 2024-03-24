Самса с бараниной по-восточному: рецепт вкусной выпечки

Самса — треугольный пирожок с мясом. Эта выпечка очень популярна в среднеазиатской и восточной кухне.

Related video

Самса — это одно из самых популярных блюд в узбекской кухне. Это пирожки обычно готовят с бараниной, но можно взять и другое мясо. Также в начинку кладут овощи и специи.

Если вы хотите научиться готовить самсу дома, то вам понадобится несколько простых ингредиентов. И помните, чем больше лука в начинке — тем она вкуснее. Рецептом классической самсы поделились на сайте Smachnota.

Самса с бараниной

Ингредиенты:

1 кг готового слоеного теста;

500 г баранины (мякоть);

200 г курдючного (бараньего) жира;

3,5 столовые ложки топленого масла;

500 г лука;

1 столовая ложка молока;

2-3 столовые ложки кунжута;

1 чайная ложка зиры молотой;

1 чайная ложка соли, перец черный и один сырой желток.

Нарежьте мясо одинаковыми маленькими кубиками мясо, курдючное сало и лук. Фарш тоже можно сделать, но это уже не очень традиционно. Соедините ингредиенты в миске, добавьте зиру, молотый черный перец и посолите. Тщательно вымешайте начинку мокрыми руками, а затем в течение 10 минут отбейте этот фарш.

Накройте крышкой или пищевую пленку. Поставьте в холодильник на несколько часов или лучше на ночь.

Утром слоеное тесто тоненько раскатайте. Обильно покройте топленым маслом, подождите 5 минут, после чего — когда масло впитается — сверните тесто рулетом. И на 20 минут уберите в холодильник, предварительно накрыв салфеткой.

Рулет из теста нарежьте брусочками. Раскатайте каждый, но не слишком тонко. Положите начинку, сложите и защипните края так, чтобы получились треугольные пирожки.

Постелите на противень пергамент. Перенесите туда самсу с бараниной, но обязательно швом вниз. Приготовьте смесь из молока и сырого желтка. Смажьте каждую самсу, посыпьте кунжутом и выпекайте до румяности при 180 °С. По этому же рецепту готовится и самса с курицей. Просто замените мясной фарш на куриный или нарежьте курятину мелкими кусочками.

Читайте также:

Постное печенье с орехами: рецепт актуальной выпечки: рецепт актуальной выпечки

Лимонные пирожные: классический рецепт вкусного десерта

Оладьи с кукурузой: простой рецепт вкусного завтрака