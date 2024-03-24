Самса з бараниною по-східному: рецепт смачної випічки

Самса – трикутний пиріжок із м'ясом. Ця випічка дуже популярна у середньоазіатській та східній кухні.

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Самса — це одна з найпопулярніших страв в узбецькій кухні. Це пиріжки зазвичай готують з бараниною, але можна взяти і інше м'ясо. Також у начинку кладуть овочі та спеції.

Якщо ви хочете навчитися готувати самсу вдома, то вам знадобиться кілька простих інгредієнтів. І пам'ятайте, чим більше цибулі в начинці — тим вона смачніша. Рецептом класичної самси поділились на сайті Smachnota.

Самса з бараниною

Інгредієнти:

1 кг готового листкового тіста;

500 г баранини (м'якоть);

200 г курдючного (баранячого) жиру;

3,5 столові ложки топленого масла;

500 г цибулі;

1 столова ложка молока;

2-3 столові ложки кунжуту;

1 чайна ложка зіри меленої;

1 чайна ложка солі, перець чорний та один сирий жовток.

Наріжте м'ясо однаковими малесенькими кубиками м'ясо, курдючне сало та цибулю. Фарш теж можна зробити, але це вже не дуже традиційно. З'єднайте інгредієнти в мисці, додайте зіру, мелений чорний перець та посоліть. Ретельно вимішайте начинку мокрими руками, а потім протягом 10 хвилин відбийте цей фарш.

Накрийте кришкою або харчову плівку. Поставте в холодильник на кілька годин або краще на ніч.

Вранці листкове тісто тоненько розкачайте. Рясно покрийте топленим маслом, зачекайте 5 хвилин, після чого – коли масло вбереться – згорніть тісто рулетом. І на 20 хвилин приберіть у холодильник, попередньо накривши серветкою.

Рулет із тіста наріжте брусочками. Розкачайте кожен, але не надто тонко. Покладіть начинку, складіть і защипніть краї так, щоб вийшли трикутні пиріжки.

Постеліть на деко пергамент. Перенесіть туди самсу з бараниною, але обов'язково швом униз. Приготуйте суміш із молока та сирого жовтка. Змастіть кожну самсу, посипте кунжутом і випікайте до рум'яності при 180 °С. За цим же рецептом готується і самса з куркою. Просто замініть м'ясний фарш на курячий або наріжте курятину дрібними шматочками.

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