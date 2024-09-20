Если максимально упростить рецепт: самые быстрые и очень ленивые голубцы
Если вам нравится сочетание вкусов в голубцах, но не хочется возиться с капустой, то этот рецепт для вас.
Голубцы – это мясной фарш с морковкой, рисом и приправами в капустном листе. Но капуста твердая, и чтобы завернуть в нее начинку, нужно листья распаривать в кипятке. Это занимает время. Так что если вам совсем лень возится, но голубцов хочется, попробуйте этот рецепт. Фокус расскажет, как приготовить самые быстрые и очень ленивые голубцы.
Быстрые ленивые голубцы
Ингредиенты:
- 500 г фарша;
- 400 г белокочанной капусты;
- полстакана вареного риса;
- одна луковица;
- одна морковка;
- 200 г сметаны;
- 200 г томатной пасты;
- соль, молотый черный перец.
Лук мелко нарежьте лук. Морковку натрите на терке. Обжарьте их в растительном масле на сковороде до полуготовности.
Добавьте в эту же сковороду мелко нашинкованную капусту, и потушите все вместе минут около получаса, добавив немного воды и закрыв крышкой. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте к овощам фарш и готовьте, около 15 минут.
Отварите рис в подсоленной воде и добавьте к фаршу и овощам. Все перемешайте, посолите и поперчите по вкусу, если нужно. Влейте в сковороду смесь томатной пасты и сметаны. Тушите все до готовности, перемешивая время от времени. Самые ленивые голубцы готовы.
Можно в соус не добавлять сметану, а обойтись только томатной пастой. И сметану уже класть в тарелку всем желающим.
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