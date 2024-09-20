Если максимально упростить рецепт: самые быстрые и очень ленивые голубцы

Если вам нравится сочетание вкусов в голубцах, но не хочется возиться с капустой, то этот рецепт для вас.

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Голубцы – это мясной фарш с морковкой, рисом и приправами в капустном листе. Но капуста твердая, и чтобы завернуть в нее начинку, нужно листья распаривать в кипятке. Это занимает время. Так что если вам совсем лень возится, но голубцов хочется, попробуйте этот рецепт. Фокус расскажет, как приготовить самые быстрые и очень ленивые голубцы.

Быстрые ленивые голубцы

Ингредиенты:

500 г фарша;

400 г белокочанной капусты;

полстакана вареного риса;

одна луковица;

одна морковка;

200 г сметаны;

200 г томатной пасты;

соль, молотый черный перец.

Лук мелко нарежьте лук. Морковку натрите на терке. Обжарьте их в растительном масле на сковороде до полуготовности.

Добавьте в эту же сковороду мелко нашинкованную капусту, и потушите все вместе минут около получаса, добавив немного воды и закрыв крышкой. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте к овощам фарш и готовьте, около 15 минут.

Отварите рис в подсоленной воде и добавьте к фаршу и овощам. Все перемешайте, посолите и поперчите по вкусу, если нужно. Влейте в сковороду смесь томатной пасты и сметаны. Тушите все до готовности, перемешивая время от времени. Самые ленивые голубцы готовы.

Можно в соус не добавлять сметану, а обойтись только томатной пастой. И сметану уже класть в тарелку всем желающим.

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