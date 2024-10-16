Так получается гораздо вкуснее: рецепт голубцов из савойской капусты

Савойская капуста отлично подходит для голубцов. У нее приятный ореховый вкус и мягкие листья.

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Из савойской капусты можно готовить и обычные голубцы и особые, большие голубцы по-бургундски. Они получаются большими: по одному на порцию. И готовятся они на подушке из овощей и в бульоне. Получается очень вкусно. Фокус расскажет, как их приготовить.

Голубцы из савойской капусты

Ингредиенты:

кочан савойской капусты;

говяжий фарш — 200 г;

свиной фарш — 200 г;

две луковицы;

бекон — 100 г;

хлебные крошки — 50 г;

говяжий бульон — 2 л;

сельдерей — 1 стебель;

морковь – 1 штука;

сахар — 2 ст. л.;

сливочное масло — 100 г;

соль, растительное масло, молотый черный перец.

Разберите кочан савойской капусты на листья. Листья на три минуты положите в кипящую подсоленную воду, чтобы они стали помягче. Слегка приваренные листья переложите в ледяную воду, чтобы они окончательно не размякли.

Оставшуюся капусту нарежьте тонкой соломкой. На смеси сливочного масла и растительного припустите нарезанный мелкими кубиками бекон, добавьте мелко нарезанную луковицу — обжарьте до мягкости, добавьте капусту, посолите, добавьте немного сахара и тушите помешивая семь–десять минут.

Готовую капусту слегка остудите и смешайте с фаршем и хлебной крошкой. Посолите и поперчите. Из полученной смеси сформируйте шарики размером с кулак и заверните в капустные листья.

На смеси сливочного масла с растительным обжарьте до карамельного цвета нарезанные крупно репчатый лук, одну морковь и стебель сельдерея. Переложите овощи в глубокий противень, уложите сверху голубцы и залейте горячим говяжьим бульоном. Закройте сверху фольгой, сделайте несколько дырочек, чтобы выходил пар, и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на час.

Готовые голубцы подавайте с бульоном.

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