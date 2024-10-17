Недорогой и вкусный гарнир: рецепт тушеной капусты на сковороде

Такая капуста готовится с томатной пастой и отлично сочетается с мясом, или может быть самостоятельным блюдом.

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Тушеная капуста с томатной пастой на сковороде – прекрасное второе или идеальный гарнир к курице или рыбе. Или же это отличный вариант для тех, кто не ест мяса, или соблюдает пост. К такой капусте обычно добавляют томатную пасту, но можно взять и свежие помидоры. Капуста получается яркой и очень вкусной. Приправить такое блюдо можно тмином, или черным перцем. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Тушеная капуста с томатной пастой

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 500 г;

одна луковица;

одна большая морковь;

томатная паста – 100 г;

растительное масло – 30 мл;

перец душистый, лавровый лист, черный перец, соль, тмин.

Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Выложите в миску и посолите. Затем отожмите руками, чтобы удалить лишний сок.

Лук нарежьте кубиками. Морковь натрите на крупной терке. В сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте его до прозрачности. Добавьте тертую на терке морковь и тушите еще 3 минуты, помешивая. К луку и моркови добавьте капусту, перемешайте. Переключите огонь на минимум, накройте крышкой и тушите около 15 минут. Помешивайте, чтобы овощи не подгорели. При необходимости подлейте воды.

Томатную пасту разведите небольшим количеством воды, а затем перелейте в сковороду с овощами. Вместо пасты можно использовать свежие нарезанные помидоры, или пассату.

Добавьте душистый перец, лавровый лист и тмин. Перемешайте, а затем тушите около 10 минут. Посолите и поперчите, перемешайте и потушите еще немного. Перед подачей посыпьте нарезанным зеленым луком.

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