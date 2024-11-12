Маринована капуста з перцем: рецепт смачної закуски

Якщо ви любите квашену капусту, то варто спробувати і цей рецепт. Капуста виходить пікантною і дуже смачною.

Квашена капуста — звичайна добавка до осіннього та зимового меню. Готується вона дуже просто. Якщо вам подобаються соління з капусти, то спробуйте її замаринувати із солодким перцем. Вона виходить запашною, хрусткою і кисло-солодкою, завдяки маринаду. Фокус розповість, як її приготувати.

Маринована капуста з перцем

Інгредієнти:

капуста 3 кг;

перець солодкий (червоний) — 4 штуки середнього розміру;

сіль 3 ст. л. — 1 ст. л./1 кг капусти;

цукор — 2 склянки;

оцет 9% — 100 мл;

лавровий лист по 1-2 шт. на 1 кг;

гвоздика — 2-3 шт. гвоздики;

перець чорний до свого смаку.

Нашаткуйте капусту, ніби різали її для того, щоб квасити. Солодкий перець наріжте тонким пір'ям. Капусту також можна готувати з морквою та цибулею. Тоді морквину потрібно натерти на крупній тертці, а цибулю нарізати півкільцями.

І приготуйте маринад. Закип'ятіть воду, додайте сіль, цукор, оцет, олію, лавровий лист, перець горошком, кілька бутонів гвоздики. Дайте йому трохи охолонути. Перемішайте капусту, перець, моркву і цибулю (якщо використовуєте). Залийте гарячим маринадом, дайте постояти кілька годин.

Розкладіть по банках, обв'яжіть марлею і залиште в прохолодному місці на 2-4 дні. Залежить від температури, і від капусти. Це може бути нижня полиця холодильника, або прохолодний льох.

Якщо капуста нарізана тонко, то маринуватися вона буде близько трьох днів. Якщо великими шматочками — то буде готова через чотири дні.

Зберігати капусту в холодильнику можна 7-10 днів. Хоча за таким самим рецептом, але без олії, готують капусту на зиму і зберігають у погребі. Але тоді олією заливають зверху, щоб вона не завітрювалася.

Читайте також:

Суцільна користь: що станеться з організмом, якщо регулярно їсти квашену капусту

Засипана капуста зі шкварками: рецепт давньої української страви (відео)

Як правильно приготувати квашену капусту: 5 порад, які допоможуть