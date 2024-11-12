Маринована капуста з перцем: рецепт смачної закуски
Якщо ви любите квашену капусту, то варто спробувати і цей рецепт. Капуста виходить пікантною і дуже смачною.
Квашена капуста — звичайна добавка до осіннього та зимового меню. Готується вона дуже просто. Якщо вам подобаються соління з капусти, то спробуйте її замаринувати із солодким перцем. Вона виходить запашною, хрусткою і кисло-солодкою, завдяки маринаду. Фокус розповість, як її приготувати.
Маринована капуста з перцем
Інгредієнти:
- капуста 3 кг;
- перець солодкий (червоний) — 4 штуки середнього розміру;
- сіль 3 ст. л. — 1 ст. л./1 кг капусти;
- цукор — 2 склянки;
- оцет 9% — 100 мл;
- лавровий лист по 1-2 шт. на 1 кг;
- гвоздика — 2-3 шт. гвоздики;
- перець чорний до свого смаку.
Нашаткуйте капусту, ніби різали її для того, щоб квасити. Солодкий перець наріжте тонким пір'ям. Капусту також можна готувати з морквою та цибулею. Тоді морквину потрібно натерти на крупній тертці, а цибулю нарізати півкільцями.
І приготуйте маринад. Закип'ятіть воду, додайте сіль, цукор, оцет, олію, лавровий лист, перець горошком, кілька бутонів гвоздики. Дайте йому трохи охолонути. Перемішайте капусту, перець, моркву і цибулю (якщо використовуєте). Залийте гарячим маринадом, дайте постояти кілька годин.
Розкладіть по банках, обв'яжіть марлею і залиште в прохолодному місці на 2-4 дні. Залежить від температури, і від капусти. Це може бути нижня полиця холодильника, або прохолодний льох.
Якщо капуста нарізана тонко, то маринуватися вона буде близько трьох днів. Якщо великими шматочками — то буде готова через чотири дні.
Зберігати капусту в холодильнику можна 7-10 днів. Хоча за таким самим рецептом, але без олії, готують капусту на зиму і зберігають у погребі. Але тоді олією заливають зверху, щоб вона не завітрювалася.
Читайте також:
Суцільна користь: що станеться з організмом, якщо регулярно їсти квашену капусту
Засипана капуста зі шкварками: рецепт давньої української страви (відео)
Як правильно приготувати квашену капусту: 5 порад, які допоможуть