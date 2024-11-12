Маринованная капуста с перцем: рецепт вкусной закуски

Если вы любите квашеную капусту, то стоит попробовать и этот рецепт. Капуста получается пикантной и очень вкусной.

Квашеная капуста — обычная добавка к осеннему и зимнему меню. Готовится она очень просто. Если вам нравятся соленья из капусты, то попробуйте ее замариновать со сладким перцем. Она получается душистой, хрустящей и кисло-сладкой, благодаря маринаду. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Маринованная капуста с перцем

Ингредиенты:

капуста 3 кг;

перец сладкий (красный) — 4 штуки среднего размера;

соль 3 ст. л. — 1 ст. л./1 кг капусты;

сахар — 2 стакана;

уксус 9% — 100 мл;

лавровый лист по 1-2 шт. на 1 кг;

гвоздика — 2-3 шт. гвоздики;

перец черный по вкусу.

Нашинкуйте капусту, как если бы резали ее для того, чтобы квасить. Сладкий перец нарежьте тонкими перьями. Капусту также можно готовить с морковью и луком. Тогда морковку нужно натереть на крупной терке, а лук нарезать полукольцами.

И приготовьте маринад. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, уксус, растительное масло, лавровый лист, перец горошком, пару бутонов гвоздики. Дайте ему немного остыть. Перемешайте капусту, перец, морковь и лук (если используете). Залейте горячим маринадом, дайте постоять пару часов.

Разложите по банкам, обвяжите марлей и оставьте в прохладном месте на 2-4 дня. Зависит от температуры, и от капусты. Это может быть нижняя полка холодильника, или прохладный погреб.

Если капуста нарезана тонко, то мариноваться она будет около трех дней. Если большими кусочками — то будет готова через четыре дня.

Хранить капусту в холодильнике можно 7-10 дней. Хотя по такому же рецепту, но без масла, готовят капусту на зиму и хранят в погребе. Но тогда маслом заливают сверху, чтобы она не заветривалась.

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