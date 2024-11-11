Сплошная польза: что произойдет с организмом, если регулярно есть квашеную капусту

Осенне-зимний сезон не балует нас изобилием свежих овощей, но не стоит отчаиваться, решение есть. Пришло время для домашних заготовок и консервации, где одно из главных мест занимает квашеная капуста. Если вы еще не знаете о ее пользе для кишечника и здоровья в целом, то сейчас самое время.

Если вы еще не ели в этом сезоне квашеную капусту, которая заполонила рынки и полки всех супермаркетов, то это лишь вопрос времени. Но насколько полезен и ценен этот продукт для нашего здоровья? Эксперты по здоровью кишечника объяснили, что именно происходит с вашим организмом, когда вы едите квашеную капусту, и безопасно ли делать это ежедневно. Об этом пишет EatingWell.

Улучшение пищеварения

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Порция квашеной капусты содержит 4 грамма клетчатки, что делает ее хорошим источником этого питательного вещества в холодное время года. Это важно, потому что пищевые волокна необходимы для хорошего пищеварения и способствуют регулярному опорожнению кишечника.

"Поскольку квашеная капуста изготавливается из капусты, в ней много нерастворимой клетчатки, которая может помочь поддерживать регулярное опорожнение кишечника. Нерастворимая клетчатка способствует увеличению объема стула и выведению отходов", — говорит диетолог, специализирующийся на здоровье кишечника Бет Розен,

Улучшение здоровья кишечника

Когда речь заходит о лучших продуктах для здоровья кишечника, добавьте в список квашеную капусту. Со временем такие факторы, как стресс, диета и образ жизни, факторы окружающей среды и генетика, могут привести к дисбалансу кишечных бактерий. К счастью, мы можем изменять наш микробиом с помощью продуктов, которые мы едим.

"Квашеная капуста — это ферментированная пища, которая может поддерживать здоровье кишечника, вводя полезные бактерии в пищеварительную систему", — говорит Джесси Вонг, основатель подкаста IBS Nutrition. Исследования показывают, что употребление ферментированных продуктов, таких как квашеная капуста, может привести к полезным краткосрочным и долгосрочным изменениям в здоровье кишечника.

Квашеная капуста готовится всего из двух простых ингредиентов: капусты и соли. Когда эти ингредиенты ферментируются, они претерпевают естественные химические изменения, в результате которых образуются полезные для кишечника микробы.

Снижение риска простуды

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Квашеная капуста является отличным источником витамина С, важного антиоксиданта, имеющего решающее значение для здоровья иммунной системы. Исследования показывают, что ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, могут уменьшить воспаление, которое может ослабить вашу иммунную систему. Вонг добавляет, что квашеная капуста также может способствовать "общему благополучию".

Улучшение качества кожи

Витамин С в квашеной капусте не только укрепляет вашу иммунную систему. Он также играет роль в целостности кожи, говорит Розен. Это связано с тем, что витамин С необходим для выработки коллагена — структурного белка, который помогает коже оставаться упругой и эластичной. Витамин С также помогает блокировать ультрафиолетовые лучи солнца и защищает от повреждения свободными радикалами, которые ускоряют старение.

Квашеная капуста — это низкокалорийная пища, которая содержит в себе массу питательных веществ. В дополнение к фолиевой кислоте, железу и витаминам С и К, она содержит калий, минерал, который многие из нас не потребляют в достаточном количестве. Единственным нюансом является содержание натрия в квашеной капусте, так как в традиционном процессе ферментации используется соль.

Безопасна ли квашеная капуста?

Квашеная капуста безопасна для большинства людей, но если у вас непереносимость гистамина или аллергия на капусту, вам следует избегать ее, говорит Вонг. "Реакции могут включать дискомфорт в пищеварении, головные боли или вздутие живота", — говорит она. "Те, кто придерживается диеты с низким содержанием натрия или с высоким кровяным давлением, также должны быть осторожны из-за высокого содержания соли".

Напомним, 6 причин никогда не есть сырую капусту.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту