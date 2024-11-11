Суцільна користь: що станеться з організмом, якщо регулярно їсти квашену капусту

Осінньо-зимовий сезон не балує нас достатком свіжих овочів, але не варто впадати у відчай, рішення є. Прийшов час для домашніх заготовок і консервації, де одне з головних місць посідає квашена капуста. Якщо ви ще не знаєте про її користь для кишківника і здоров'я загалом, то зараз саме час.

Якщо ви ще не їли цього сезону квашену капусту, яка заполонила ринки та полиці всіх супермаркетів, то це лише питання часу. Але наскільки корисний і цінний цей продукт для нашого здоров'я? Експерти зі здоров'я кишківника пояснили, що саме відбувається з вашим організмом, коли ви їсте квашену капусту, і чи безпечно робити це щодня. Про це пише EatingWell.

Поліпшення травлення

Фото: Freepik

Порція квашеної капусти містить 4 грами клітковини, що робить її хорошим джерелом цієї поживної речовини в холодну пору року. Це важливо, тому що харчові волокна необхідні для гарного травлення і сприяють регулярному випорожненню кишківника.

"Оскільки квашену капусту виготовляють із капусти, у ній багато нерозчинної клітковини, яка може допомогти підтримувати регулярне спорожнення кишківника. Нерозчинна клітковина сприяє збільшенню об'єму випорожнень і виведенню відходів", — каже дієтологиня, яка спеціалізується на здоров'ї кишківника, Бет Розен,

Поліпшення здоров'я кишечника

Коли мова заходить про найкращі продукти для здоров'я кишечника, додайте до списку квашену капусту. Згодом такі чинники, як стрес, дієта і спосіб життя, фактори довкілля і генетика, можуть призвести до дисбалансу кишкових бактерій. На щастя, ми можемо змінювати наш мікробіом за допомогою продуктів, які ми їмо.

"Квашена капуста — це ферментована їжа, яка може підтримувати здоров'я кишківника, вводячи корисні бактерії в травну систему", — говорить Джессі Вонг, засновник подкасту IBS Nutrition. Дослідження показують, що вживання ферментованих продуктів, таких як квашена капуста, може призвести до корисних короткострокових і довгострокових змін у здоров'ї кишечника.

Квашена капуста готується всього з двох простих інгредієнтів: капусти та солі. Коли ці інгредієнти ферментуються, вони зазнають природних хімічних змін, унаслідок яких утворюються корисні для кишківника мікроби.

Зниження ризику застуди

Фото: УНІАН

Квашена капуста є чудовим джерелом вітаміну С, важливого антиоксиданту, що має вирішальне значення для здоров'я імунної системи. Дослідження показують, що ферментовані продукти, такі як квашена капуста, можуть зменшити запалення, яке може послабити вашу імунну систему. Вонг додає, що квашена капуста також може сприяти "загальному благополуччю".

Поліпшення якості шкіри

Вітамін С у квашеній капусті не тільки зміцнює вашу імунну систему. Він також відіграє роль у цілісності шкіри, каже Розен. Це пов'язано з тим, що вітамін С необхідний для вироблення колагену — структурного білка, який допомагає шкірі залишатися пружною та еластичною. Вітамін С також допомагає блокувати ультрафіолетові промені сонця і захищає від пошкодження вільними радикалами, які прискорюють старіння.

Квашена капуста - це низькокалорійна їжа, яка містить у собі масу поживних речовин. На додаток до фолієвої кислоти, заліза і вітамінів С і К, вона містить калій, мінерал, який багато хто з нас не споживає в достатній кількості. Єдиним нюансом є вміст натрію у квашеній капусті, оскільки в традиційному процесі ферментації використовується сіль.

Чи безпечна квашена капуста?

Квашена капуста безпечна для більшості людей, але якщо у вас непереносимість гістаміну або алергія на капусту, вам слід уникати її, каже Вонг. "Реакції можуть включати дискомфорт у травленні, головний біль або здуття живота", — каже вона. "Ті, хто дотримується дієти з низьким вмістом натрію або з високим кров'яним тиском, також мають бути обережними через високий вміст солі".

Нагадаємо, 6 причин ніколи не їсти сиру капусту.

Раніше Фокус писав про те, вчені відкрили нові корисні властивості ферментованих продуктів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця