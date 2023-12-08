Краще квашена: 6 причин ніколи не їсти сиру капусту

Хоча сира капуста має свої переваги, важливо враховувати індивідуальні особливості здоров'я та потенційні недоліки цього популярного овоча.

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Капуста — хрестоцвітний овоч, відомий своєю універсальністю та поживною цінністю, є основним продуктом багатьох кухонь. Хоча капуста має безліч переваг для здоров'я, слід знати і її недоліки, особливо коли йдеться про вживання капусти в сирому вигляді. Виявляється, сира капуста може спричиняти проблеми з травленням та впливати на функції щитоподібної залози. Про це пише OnlyMyHealth.

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Розлад травлення

Фото: Freepik

Сира капуста містить клітковину, яка зазвичай є дуже корисною для здоров'я травної системи, однак у деяких людей високий вміст клітковини може призвести до травного дискомфорту, включно зі здуттям живота і підвищеним газоутворенням. Приготування капусти полегшить її перетравлення та знизить ймовірність виникнення побічних ефектів.

Зниження функції щитовидної залози

Капуста, як і інші хрестоцвіті овочі, містить сполуки, відомі як зобогенні речовини (тіоціанати). Ці сполуки можуть впливати на функцію щитоподібної залози, пригнічуючи поглинання йоду. Хоча приготування капусти допомагає нейтралізувати частину зобогенної активності, людям із захворюваннями щитоподібної залози все ж таки слід проявляти обережність і проконсультуватися зі своїм лікарем.

Ризик захворювань харчового походження

Фото: Freepik

Сирі овочі, включно з капустою, у разі зараження несуть ризик захворювань харчового походження. Ретельне миття капусти та інших овочів необхідне, але навіть за правильного очищення все одно існує ризик бактеріального зараження. Приготування капусти виключає цей ризик, що робить цей варіант безпечнішим для деяких людей.

Метеоризм і газоутворення

Сира капуста містить сполуки, які можуть призвести до підвищеного газоутворення під час травлення. Для людей, схильних до метеоризму або тих, що мають чутливу травну систему, вживання сирої капусти може посилити ці проблеми. Приготування капусти може допомогти зруйнувати ці сполуки, зменшивши ймовірність надмірного газоутворення.

Доступність поживних речовин

Хоча сирі овочі часто хвалять за збереження поживних речовин, деякі поживні речовини в капусті стають більш біодоступними саме під час приготування. Приготування їжі може поліпшити засвоєння певних вітамінів і мінералів з капусти, роблячи їх більш доступними для використання організмом.

Ризик алергічних реакцій

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Хоча це трапляється доволі рідко, у деяких людей може бути алергія на капусту або певні білки, присутні в ній. Вживання сирої капусти збільшує ризик виникнення алергічної реакції. Якщо ви підозрюєте алергію, важливо негайно звернутися по медичну допомогу.

Хоча сира капуста має свої переваги, важливо враховувати індивідуальні особливості здоров'я та потенційні недоліки. Приготування капусти може вирішити деякі проблеми з травленням, поліпшити засвоєння поживних речовин й усунути ризик захворювань харчового походження. Як і у випадку з будь-яким іншим продуктом, важливо знайти баланс, що ґрунтується на особистих уподобаннях, рівні переносимості та стані здоров'я. Якщо вам подобається капуста, поекспериментуйте з її приготуванням, це надасть вам цілу низку кулінарних варіантів, одночасно вирішуючи потенційні проблеми, пов'язані з її вживанням у сирому вигляді.

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Раніше Фокус писав про те, що якщо ви любите цвітну капусту, то корисно буде дізнатися, як її зберігати, чим вона корисна і що з неї краще готувати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.