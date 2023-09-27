Усе про цвітну капусту: універсальний осінній овоч і джерело вітамінів

Цвітна капуста — це суперуніверсальний овоч, адже з неї можна готувати супи, запіканки і навіть котлети.

Related video

Якщо ви любите цвітну капусту, то корисно буде дізнатися, як її зберігати, чим вона корисна і що з неї краще готувати. Про це пише Cucchiaio.

Цей овоч належить до сімейства хрестоцвітних роду Brassicaceae і росте в Північній Європі, хоча сьогодні його культивують на всіх континентах. Цвітна капуста корисна для здоров'я: вона багата на калій і вітаміни.

Її смак, незважаючи на різкий запах, що виділяється під час приготування, солодкий і ніжний. Колір, однак, не просто білий. Хоча останній є найпоширенішим сортом.

Цвітна капуста буває бузковою, зеленою і навіть помаранчевою.

Цвітна капуста: харчові властивості

Цвітна капуста малокалорійна: лише 25 калорій на 100 грамів. Вона має антиоксидантну дію, запобігаючи старінню клітин. Також вона сприяє очищенню організму і прискоренню обміну речовин. Цвітна капуста містить достатню кількість кальцію, магнію, заліза, фосфору і калію, які допомагають запобігти остеопорозу, зміцнити кістки і тримати рівень артеріального тиску під контролем.

Також вона багата на фолієву кислоту, вітамін С і вітамін К. Завдяки такому дуже корисному поживному складу він є одним з улюблених продуктів вегетаріанців і веганів.

Як вибирати, чистити і зберігати цвітну капусту

У супермаркеті або на прилавку місцевої овочевої крамниці цвітна капуста має виглядати бездоганно. На ній не повинно бути коричневих або чорних ділянок, а розетки мають бути компактними і твердими.

Листя і стебло мають бути хрусткими. Якщо стебел і листя немає — тих частин, які дозрівають найшвидше і найбільше псуються, краще не купувати цвітну капусту, яка може бути вже старою.

Як почистити цвітну капусту? Зовнішнє листя необхідно видалити, розрізавши стебло ножем або розрізавши основу навпіл. Суцвіття ділять на більш-менш однакові за розміром, тому приготування буде однорідним, як на пару, так і в духовці.

Цвітну капусту слід зберігати в холодильнику в шухляді для овочів, який має бути сухим і без вологи, максимум 5-6 днів. Однак після приготування її можна зберігати в холодильнику в герметичному контейнері для харчових продуктів протягом кількох днів.

Як приготувати цвітну капусту: практичні поради

Цвітна капуста — дуже практичний і простий овоч, який можна комбінувати і використовувати під час приготування смачних і корисних рецептів. Її можна запікати, їсти сирою, або варити.

Для приготування вареної цвітної капусти наповніть каструлю з високими бортиками водою (підсоленою), щоб вона вкрила всі суцвіття, додайте трохи лимонного соку, щоб поліпшити запах, що виділяється під час варіння.

Варіть приблизно 20 хвилин. На пару цвітна капуста готується приблизно 15 хвилин.

Цвітна капуста в клярі Фото: Getty

Для запікання помістіть суцвіття на деко, застелене папером для випічки, приправте олією, сіллю, перцем і панірувальними сухарями (якщо хочете, додайте петрушку, пармезан або паприку, карі тощо). Готуйте за 180 градусів у духовці приблизно 15 хвилин.

Цвітна капуста: рецепти та ідеальні поєднання

Цвітну капусту здебільшого їдять у вареному вигляді. І вона справді універсальна, чудово поєднується з ковбасними виробами, сирами і м'ясом. Смачною цвітна капуста виходить у вершковому соусі. Ідеально поєднується з рибою — анчоусами, оселедцем, креветками і насамперед молюсками.

Також із цвітної капусти виходять чудові супи та супи-пюре. Спробуйте приправити їх куркумою, беконом, або навіть свіжим імбиром.

Кумедний історичний факт про цвітну капусту

У народі кажуть, що дітей приносить лелека, або їх знаходять у капусті. І в цій легенді мається на увазі саме цвітна капуста. Причина цієї асоціації проста: цвітну капусту збирають через дев'ять місяців після посіву (як і під час жіночої вагітності), тому її називають символом родючості.

Спробуйте приготувати з цвітної капусти смачні стейки, або запекти її з куркою в духовці. І ви точно полюбите цей овоч.