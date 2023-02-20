Ви її полюбите. Два найсмачніші рецепти з цвітної капусти
Не всі люблять цвітну капусту, вважаючи її прісною та нецікавою, але з неї виходять чудові страви.
Цвітну капусту, як і броколі, не дуже полюбляють діти та дорослі. Багато хто вважає її прісною і бояться переварити, адже тоді вона стає водянистою. До того ж багато хто не знає, чим її доповнити та які спеції обрати.
Але цвітну капусту є за що любити. Адже з неї можна приготувати все: від стейку до супу-пюре. І це буде смачно. Доповнювати її можна м'ясом, грибами, вершками та твердим сиром. Словом, усім, що ви любите.
Стейки з цвітної капусти
Інгредієнти:
- 1 качан цвітної капусти;
- два зубчики часнику;
- оливкова олія;
- твердий сир — 150 г;
- суміш приправ, яка вам подобається, наприклад, прованські трави, сіль, перець.
Капусту наріжте на товсті скибки, на стейки. В окремій мисці змішайте трави, часник, пропущений через прес, сіль та оливкову олію. Обмажте цією сумішшю капустяні стейки, викладіть у форму, вистелену пергаментом і зверху посипте тертим сиром. Духовку розігрійте до 180 градусів, запікайте приблизно 30 хвилин.
До речі, так само можна запікати й звичайну білокачанну капусту. Особливо смачно виходить молода капуста з м'якими листочками.
Запечена цвітна капуста з куркою
Інгредієнти:
- цвітна капуста — 400 г;
- куряче філе — 200 г;
- стручкова квасоля — 100 г;
- твердий сир — 100 г;
- сметана — 100 г;
- одне яйце;
- сіль, ваші улюблені спеції.
Капусту розберіть на суцвіття, стручкову квасолю переберіть. Закип'ятіть воду та підсоліть. Спочатку відваріть капусту, просто закиньте її в окріп і дістаньте за п'ять хвилин. Так само зробіть і зі стручковою квасолею.
Куряче філе, або просто куряче м'ясо, попередньо відваріть, посмажте, чи запікайте під кришкою або в духовці із сіллю і чорним перцем. Поріжте невеликими шматочками та змішайте з овочами. Додайте спеції за смаком: суміш трав, паприку, червоний перець, знову перемішайте. Викладіть у форму для запікання. В окремій мисці змішайте сметану та яйце, залийте сумішшю овочі з куркою. Зверху натріть твердий сир.
Духовку розігрійте до 180 градусів і запікайте цвітну капусту з овочами приблизно пів години.
Нагадаємо, зі звичайної білокачанної капусти ви також можете приготувати смачний пиріг.