Дуже легко приготувати. Рецепт заливного пирога з капустою

Пироги з капустою — це класика.

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Рецептів пирогів з капустою дуже багато, але заливний пиріг — це простий та оригінальний рецепт, який не потребує замісу тіста. І він готується дуже просто.

Заливний пиріг з капустою

Складові:

Для тіста:

Борошно — 6 ст. л.;

Сметана 20% — 5 ст. л.;

Два яйця;

Розпушувач — 10 г

Сіль, цукор,

Для начинки:

Капуста — 300 г;

Дві невеликі цибулини;

Невелика морквина;

Куркума — третина чайної ложки;

Три варені круто яйця;

Улюблена зелень, сіль, чорний мелений перець.

Дрібно наріжте цибулю та натріть моркву на великій тертці. Підсмажте цибулю та моркву на олії. Тонко наріжте капусту і додайте до цибулі і моркви. Протушкуйте кілька хвилин. Додайте сіль, куркуму і поперчіть. Зніміть з вогню і додайте дрібно|мілко| нарізану зелень, наприклад петрушку. Яйця відваріть круто і дрібно нарубайте. Додайте їх до капусти та перемішайте.

Приготуйте тісто. Сметану покладіть у миску. Покладіть чайну ложку цукру та посоліть. Додайте| муку|борошно| і розпушувач і перемішайте віночком. Додайте два яйця і знову перемішайте.

Змастіть форму олією. Налийте трохи тіста і викладіть начинку, рівномірно розподіліть та вилийте решту тіста.

Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів хвилин 20-25, поки|доки| верх не зарум'яниться.

Також ви можете приготувати традиційний пиріг із капустою. Для цього потрібно зробити дріжджове тісто.