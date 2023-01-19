Дуже легко приготувати. Рецепт заливного пирога з капустою
Пироги з капустою — це класика.
Рецептів пирогів з капустою дуже багато, але заливний пиріг — це простий та оригінальний рецепт, який не потребує замісу тіста. І він готується дуже просто.
Заливний пиріг з капустою
Складові:
Для тіста:
- Борошно — 6 ст. л.;
- Сметана 20% — 5 ст. л.;
- Два яйця;
- Розпушувач — 10 г
- Сіль, цукор,
Для начинки:
- Капуста — 300 г;
- Дві невеликі цибулини;
- Невелика морквина;
- Куркума — третина чайної ложки;
- Три варені круто яйця;
- Улюблена зелень, сіль, чорний мелений перець.
Дрібно наріжте цибулю та натріть моркву на великій тертці. Підсмажте цибулю та моркву на олії. Тонко наріжте капусту і додайте до цибулі і моркви. Протушкуйте кілька хвилин. Додайте сіль, куркуму і поперчіть. Зніміть з вогню і додайте дрібно|мілко| нарізану зелень, наприклад петрушку. Яйця відваріть круто і дрібно нарубайте. Додайте їх до капусти та перемішайте.
Приготуйте тісто. Сметану покладіть у миску. Покладіть чайну ложку цукру та посоліть. Додайте| муку|борошно| і розпушувач і перемішайте віночком. Додайте два яйця і знову перемішайте.
Змастіть форму олією. Налийте трохи тіста і викладіть начинку, рівномірно розподіліть та вилийте решту тіста.
Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів хвилин 20-25, поки|доки| верх не зарум'яниться.
Також ви можете приготувати традиційний пиріг із капустою. Для цього потрібно зробити дріжджове тісто.